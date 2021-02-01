محمد صلاح: نجم ليفربول يتصدر قائمة هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز بعد الفوز على وست هام

صدر الصورة، Getty Images

أكّد اللاعب المصري محمد صلاح نجم فريق ليفربول الإنجليزي موقعه في صدارة قائمة هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز.

وأضاف نجم ليفربول هدفين أمس الأحد في شباك مضيفه وست هام على ملعب لندن الأولمبي ضمن منافسات الجولة 21 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وبات رصيد صلاح من الأهداف حتى الآن في الموسم الجاري 15 هدفا، متقدما بفارق ثلاثة أهداف على أقرب منافسيه في القائمة، الكوري الجنوبي سون هيونغ مين مهاجم توتنهام هوتسبور صاحب الـ 12 هدفا.

هدفا صلاح مساء الأحد على ملعب لندن الأولمبي جاءا بعد غياب عن التهديف لازم النجم المصري طوال تسع ساعات من الدوري الإنجليزي الممتاز هي مدة ست مباريات كاملة .

صدر الصورة، Getty Images التعليق على الصورة، هدفا صلاح أمام وست هام جاءا بعد غياب عن التهديف منذ مباراة كريستال بالاس في الـ 19 من ديسمبر/كانون الأول

وكان آخر هدف سجله صلاح هذا الموسم من نصيب شباك كريستال بالاس في مباراة حافلة بالأهداف انتهت بفوز ليفربول على مضيفه بسبعة أهداف نظيفة سجل منها النجم المصري اثنين على ملعب سيلهرست بارك في الـ 19 من ديسمبر/كانون الأول.

وشهدت الدقيقة الـ 57 من مباراة الأحد عودة صلاح إلى التهديف بتسديدة سكنت شباك وست هام على ملعبهم، قبل أن يؤكد النجم المصري تلك العودة بهدف ثان في الدقيقة الـ 68 من المباراة التي انتهت بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد.

وبات بذلك ليفربول في المركز الثالث في المسابقة برصيد 40 نقطة بعد مانشستر سيتي بـ 44 نقطة، ومانشستر يونايتد بـ 41 نقطة.

وقال مدرب ليفربول يورغن كلوب لصحيفة سكاي سبورتس الإنجليزية: "مع صلاح أنا لا أندهش .. نعمل معا بشكل يومي .. ستظل لديه دائما الرغبة الجارفة في تسجيل أهداف .. صلاح لاعب عالمي، لا شك في ذلك".