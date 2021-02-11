كأس العالم للأندية: بايرن ميونخ يفوز على تيغريس ويتوج باللقب السادس خلال تسعة أشهر

صدر الصورة، Reuters التعليق على الصورة، فاز بايرن ميونخ بستة ألقاب في 68 مباراة تحت إدارة هانسي فليك

سجل بنجامين بافارد الهدف الوحيد في فوز بايرن ميونخ على تيغريس ليفوز الفريق الألماني بنهائي كأس العالم للأندية، ويحصد لقبه السادس في تسعة أشهر.

وفاز بايرن بكأس السوبر الأوروبي وكأس السوبر الألماني وأصبح الآن بطل العالم للأندية، بعد ثلاثية حققها خلال الموسم الماضي.

وفي البداية، ألغي هدف بافارد بداعي تسلل روبرت ليفاندوفسكي، ولكن احتسب في النهاية بعد اللجوء إلى حكم الفيديو المساعد.

وكان جوشوا كيميتش قد سجل في وقت سابق هدفا، ولكنه ألغي بعد الرجوع إلى حكم الفيديو المساعد.

وهذه هي السنة الثامنة على التوالي التي يفوز فيها فريق أوروبي بكأس العالم للأندية.

وكان تيغريس المكسيكي أول فريق من أمريكا الشمالية أو الوسطى يصل إلى النهائي، لكنه لم يتمكن من إنهاء هيمنة فرق أوروبا وأمريكا الجنوبية على البطولة.

واستضافت قطر البطولة، التي يُنظر إليها على أنها تجربة تحضيرية لنهائيات كأس العالم المقررة العام المقبل. وسُمح لعدد محدود من الجماهير بحضور المباراة في معلب "استاد المدينة التعليمية".

وعزز الفوز مكانة بايرن باعتباره الفريق المتميز للنادي لعام 2020 - وكان من المفترض أن تقام مسابقة كأس العالم للأندية في ديسمبر/كانون الأول الماضي، إلا أنها تأجلت بسبب وباء كورونا.

ومنذ أن تولى هانسي فليك تدريب بايرن ميونخ في نوفمبر/تشرين الثاني 2019، فاز الفريق الألماني بـ58 مباراة من أصل 68.

واستحق لاعبو بايرن فوزهم على تيغريس، على الرغم من أنهم كانوا بعيدين عن أفضل أداء لهم.

وكان يمكن لبايرن أن يفوز بفارق أكبر، بفضل تسديدتين لكل من ليروي ساني وكورينتين توليسو.

صدر الصورة، Getty Images التعليق على الصورة، فاز بايرن ميونخ بثلاثة ألقاب هذا الموسم حتى الآن بعد ثلاثية الموسم الماضي

"فليك يحاول إحلال السلام"

محلل كرة القدم الألماني رافائيل هونيغشتاين

توج الفريق بالبطولة رغم بعض العروض غير المقنعة والافتقار إلى الانسجام وراء الكواليس بين المدير الرياضي حسن صالح حميديتش والمدرب هانسي فليك.

وأحضر فليك إلى مباراة اليوم بعض اللاعبين الذين جلبهم صالح حميديتش خلال العطلة الصيفية.