تايغر وودز: "إصابات متعددة في الساق" تلحق بلاعب الغولف الشهير إثر حادث سيارة

صدر الصورة، Reuters التعليق على الصورة، انتشلت فرق الإنقاذ وودز من حطام السيارة التي انقلبت

يخضع لاعب الغولف الأمريكي تايغر وودز لعملية جراحية بعد إصابته بـ"إصابات متعددة في الساق" إثر حادث انقلاب سيارة يوم الثلاثاء في لوس أنجليس، بولاية كاليفورنيا.

وقالت إدارة شرطة لوس أنجليس إنها "استجابت لبلاغ عن حادث انقلاب سيارة واحدة... تعرضت لأضرار جسيمة".

وساهم أفراد من فرق الإطفاء والإسعاف في انتشال وودز، الفائز بـ15 من بطولات الغولف الكبرى، من حطام السيارة.

وقال مارك شتاينبرغ، وكيل وودز: "إنه يخضع حاليا لعملية جراحية ونشكركم على اهتمامكم ودعمكم".

وأكد شتاينبرغ إصابة لاعب الغولف الأمريكي بـ"إصابات متعددة في الساق".

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وكان وودز (45 عاما) في منتجع ريفيرا كانتري كلوب في لوس أنجليس، في عطلة نهاية الأسبوع، التي تستضيف منافسات Genesis Invitational للغولف.

وقال بيان إدارة الشرطة إنها تعاملت مع حادث تحطم السيارة الذي وقع "على حدود رولينغ هيلز إستيتس ورانشو بالوس فيرديس" صباح الثلاثاء بالتوقيت المحلي.

وأضاف البيان: "أُخرج وودز بعد قطع حطام السيارة.. بواسطة رجال الإطفاء والمسعفين في لوس أنجليس، ثم نقلته سيارة إسعاف إلى مستشفى محلي للتعامل مع إصابته".

وقالت إدارة الإطفاء في مقاطعة لوس أنجليس: "أُرسلت وحدات إلى موقع الحادث في الساعة 7:22، وعثرت على سيارة واحدة مقلوبة. تمت مساعدة رجل بالغ على الخروج من السيارة ونقله إلى مستشفى محلي في حالة خطيرة".

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وأعرب لاعب الغولف جاستن توماس، المصنف الثالث عالميا وأحد أصدقاء وودز المقربين، عن قلقه بشأن الحالة الصحية لصديقه.

وقال توماس: "أنا قلق للغاية. من المؤلم رؤية أحد وخاصة أقرب أصدقائك يتعرض لحادث".

وأضاف:" أتمنى فقط أن يكون على ما يرام. أشعر بالقلق على أطفاله. أنا متأكد من أنهم يعانون".

وقال سكرتير رابطة لاعبي الغولف المحترفين جاي موناهان: "نحن في انتظار مزيد من المعلومات عندما يخرج من الجراحة".

وأضاف: "نيابة عن الرابطة واللاعبين، ندعو لتايغر، وسوف يحظى بدعمنا الكامل وهو يتعافى".

وهذه ليست المرة الأولى التي يتعرض فيها وودز لحادث سيارة. ففي نوفمبر/ تشرين الثاني 2009، وقع له حادث سيارة أدى في النهاية إلى اعترافه بالخيانة الزوجية وتسبب في انهيار زواجه. ثم توقف عن ممارسة الغولف لكنه عاد بعد ذلك بفترة قصيرة.

وبعد خمسة انتصارات في عام 2013، شارك وودز فقط في إطلاق 24 منافسة خلال الأربع سنوات التالية دون المشاركة فيها بسبب آلام مزمنة في الظهر وعمليات جراحية متعددة.

وفي عام 2017، أُلقي القبض على وودز للاشتباه في قيادته للسيارة تحت تأثير الكحول. وأقر في وقت لاحق بذنبه في تهمة القيادة المتهورة.

وأظهرت التحاليل آنذاك أنه كان قد تعاطى خمسة عقاقير وصفها أطباء حين كان يتعافى بعد جراحة في عموده الفقري، وهبته فرصة لتجديد مشواره مع الغولف.

وفي عام 2019، أنهى وودز صياما عن البطولات استمر 11 عاما، عندما فاز بلقب بطولة الماسترز.

وفي الآونة الأخيرة، قال وودز إنه يأمل اللعب في بطولة الماسترز لهذا العام في أبريل/ نيسان، بعد خضوعه لجراحة خامسة في الظهر في يناير/ كانون الثاني.