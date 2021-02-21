الدوري الانجليزي الممتاز: مانشستر يونايتد يستعيد المركز الثاني بفوز مقنع على نيوكاسل

صدر الصورة، Getty Images التعليق على الصورة، راشفورد يسجل هدفاه رقم 18 هذا الموسم

تمكن مانشستر يونايتد من استعادة المركز الثاني في الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم بفارق الأهداف عن ليستر سيتي وبفارق عشر نقاط عن قطب المدينة الثاني مانشستر سيتي صاحب الصدارة.

وبفوزه على نيوكاسل ضمن مباريات الجولة 25 في أولد ترافورد رفع يونايتد رصيده من النقاط إلى 49 نقطة بالتساوي مع ليستر سيتي صاحب المركز الثالث.

تقدم يونايتد بهدف سجله ماركوس راشفورد في الدقيقة 30 من المباراة لكن الضيوف تعادلوا سريعا بعد 6 دقائق فقط بهدف ماكسيمين لينتهي الشوط الأول بالتعادل.

في الشوط الثاني، تقدم جيمس بالهدف الثاني ليونايتد في الدقيقة 57 ثم عزز برونو فيرنانديز بالهدف الثالث من ركلة جزاء في الدقيقة 75 لتنتهي المباراة لصالح أصحاب الأرض بثلاثة أهداف مقابل هدف.

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ويعد الفوز هو الثاني في آخر 6 مباريات بالنسبة لفريق مانشستر يونايتد والمدير الفني أولي غونار سولشاير وبعد التعادل في المباراة السابقة مع ويست بروميتش خارج القواعد.

وبالنسبة لنيوكاسل ومديره الفني ستيف بروس تعد هذه هي الهزيمة السابعة في آخر 10 مباريات ويقبع الفريق في المركز السابع عشر برصيد 25 نقطة وبفارق 3 نقاط عن فولهام أعلى الفرق الموجودة في منطقة الهبوط.

ورغم ذلك يبدو يونايتد وبقية فرق البطولة على مسافة كبيرة من صاحب الصدارة مانشستر سيتي الذي يغرد على القمة برصيد 59 نقطة وفي ظل ابتعاد ليفربول عن مستواه وتراجع ترتيبه إلى المركز السادس تبدو البطولة شبه محسومة ويتبقى الصراع على المراكز الأربع الأولى لحسم المشاركة في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.