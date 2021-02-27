ليفربول: المدرب كلوب يقول إن لا حاجة لإعادة بناء الفريق

صدر الصورة، Getty Images التعليق على الصورة، فريق ليفربول هزم على يد فريق إيفرتون في انفيلد للمرة الأولى منذ 1999 يوم السبت الماضي

أكد المدير الفني لفريق ليفربول لكرة القدم، يورغن كلوب، أنه لا يعتقد بأن فريقه الإنجليزي يحتاج إلى إحداث تغييرات كبيرة في تشكيلة اللاعبين خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وتلقى حامل لقب الدوري الإنجليزي أربع هزائم متتالية في البطولة ليحل حاليا في المركز السادس، بفارق 19 نقطة خلف المتصدر فريق مانشستر سيتي.

ويضم الفريق 12 لاعبا لا تقل أعمارهم عن 28 عاما، من بينهم تسعة من لاعبي الفريق الأساسيين.

وقال المدرب الألماني كلوب البالغ من العمر 53 عاماً: "لا أعتقد ان الوقت مناسب لعملية إعادة بناء هائلة"

وأضاف قائلاً: "التشكيلة الرئيسية للفريق لم تحظ بفرصة اللعب معاً لمرة واحدة حقيقة. أعتقد أن من المنطقي النظر في هذه (المشكلة) لكن إضافة إلى ذلك، سيتم إجراء تعديلات طفيفة بالطبع."

ومضى قائلاً: "سنقوم بالتعامل مع الموقف، لكننا سنقوم بالتخطيط للمستقبل في الوقت نفسه. أنا لست واثقاً من قدرتنا على فعل ذلك في الصيف ولكننا سنحاول القيام بذلك."

وحقق ليفربول النصر في مواجهتين فقط في أخر 11 مباراة خاضها في الدوري الممتاز، كما تعرض الفريق للإقصاء في الجولة الرابعة في بطولتي كأس الاتحاد وكأس الرابطة.

إلا أن الفريق الأحمر تمكن من تحقيق الفوز خارج ملعبه أمام آر بي لايبزيغ الألماني في ذهاب دوري الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا.

وأصبح قائد الفريق جوردان هندرسون أحدث لاعب ينضم إلى القائمة الطويلة من اللاعبين الذين تعرضوا للإصابة بعد استبعاده لمدة تزيد عن 10 أسابيع عقب خضوعه لعملية في الفخذ.

وفي حديثه الجمعة، قبل رحلة فريقه لملاقاة فريق شيفيلد يونايتد يوم الأحد ، قال كلوب إن تأمين مركز بين الأربعة الأوائل والتأهل لدوري أبطال أوروبا هذا الموسم- على الرغم من مشكلة الإصابات- سيكون إنجازاً "عظيماً".

وأضاف كلوب قائلاً: "الأمر يتعلق بالنتائج. فجدول ترتيب الفرق لا يكذب. أبداً. فالأداء الذي نقدمه يجعلنا من فرق المقدمة لكن هذه لا ينعكس على النتائج".