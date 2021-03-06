دوري أبطال أفريقيا: خسارة الزمالك أمام الترجي والأهلي يتعادل مع فيتا كلوب

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تعرض قطبا كرة القدم المصرية وطرفا المباراة النهائية لدوري أبطال أفريقيا لكرة القدم الموسم الماضي الزمالك والأهلي لانتكاسة في الجولة الثالثة من دور المجموعات للبطولة.

وخسر الزمالك أمام الترجي التونسي على ملعب رادس بينما تعادل الأهلي مع فيتا كلوب الكونغولي في القاهرة ليتوقف رصيد الزمالك عند نقطتين والأهلي عند 4 نقاط.

وابتعد الترجي التونسي بصدارة المجموعة الرابعة بفوز كبير على ضيفه الزمالك المصري 3-1.

تقدم الترجي عن طريق العاجي ويليام توغو في الدقيقة 26 قبل أن يعادل أحمد فتوح النتيجة للزمالك في الدقيقة 40 لكن محمد علي بن رمضان أعاد التقدم لأصحاب الأرض من ركلة جزاء في الدقيقة 45 كما أضاف اللاعب ذاته الهدف الثالث في الدقيقة 53.

وبذلك رفع الترجي رصيده إلى 7 نقاط يليه مولودية الجزائري الذي فاز على تونغيث السنغالي بهدف نظيف ثم يحل الزمالك ثالثا بنقطتين وأخيرا تونغيث بنقطة واحدة.

وفي المجموعة الثالثة بات الوداد البيضاوي المغربي على مشارف ربع النهائي بفوزه على حوريا الغيني 2-صفر، وهو الفوز الثالث على التوالي للنادي المغربي، ليحقق العلامة الكاملة وبشباك نظيفة، ويتصدر المجموعة الثالثة بتسع نقاط يليه حوريا بأربع نقاط وبفارق الأهداف عن كايزر تشيفز الجنوب افريقي والذي فاز على بترو اتلتيكو بطل أنغولا بهدفين مقابل لاشيء.

وفي المجموعة الأولى فشل الأهلي المصري حامل اللقب في الفوز على ضيفه فيتا كلوب الكونغولي واكتفى بالتعادل بهدفين لكل فريق بينما تعادل سيمبا التنزاني مع المريخ السوداني في أم درمان بدون أهداف.

تقدم فيتا كلوب عن طريق مكابي ليليبو في الدقيقة 41 وتعادل الاهلي بهدف البديل محمد شريف في الدقيقة 69 ثم تقدم البديل الآخر مروان محسن للأهلي بعد دقيقتين فقط قبل أن يدرك الضيوف التعادل بهدف ريكي تولينغي من ركلة جزاء في الدقيقة 80.