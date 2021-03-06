ليفربول: كلوب لا يتوقع رحيل لاعبين بارزين عن الفريق الصيف المقبل

صدر الصورة، Getty Images التعليق على الصورة، ليفربول هو أول حامل للقب البريميرليغ يخسر خمس مباريات متتالية على ملعبه في الدوري

قال المدير الفني لفريق ليفربول، يورغن كلوب، إنه لا يعتقد أن احتمال الفشل في التأهل لدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل سيكون وراء مغادرة لاعبين بارزين الفريق الأحمر في الصيف المقبل.

وسجل ليفربول رقما جديدا، بعد تلقيه هزيمة يوم الخميس على أيدي تشيلسي، ليبيت الريدز بذلك كأول بطل للدوري الإنجليزي الممتاز يُمنى بخمس هزائم متوالية على ملعبه.

وبدا الإحباط على اللاعب المصري محمد صلاح لدى استبداله وفريقه متكبدٌ خسارة أبعدته أربع نقاط عن المراكز الأربعة الأولى المؤهلة لدوري أبطال أوروبا.

وقال كلوب: "أنا أعرف ولاء اللاعبين للنادي .. الوضع ليس ذلك الذي يقول فيه لاعب في الفريق 'لم نتأهل لدوري الأبطال إذًا يجب أن أغادر'. هذا لن يحدث. أتحدّث من منطلق معرفة جيدة باللاعبين"

وبسؤاله عن ردّ فعل صلاح لدى استبداله في مباراة تشيلسي، قال كلوب: "كنا خاسرين بهدف نظيف .. لم يكن أي من لاعبينا سعيدا .. عندما لا تكون سعيدا يمكنك أن تعبّر عن ذلك بطرق مختلفة ... بالنسبة لصلاح، أظن أن الأمر كان ثقيلا عليه".

وتوّج ليفربول ببطولة دوري أبطال أوروبا قبل عامين وشارك في المواسم الأربعة الأخيرة منها.

وقال كلوب: "هذا النادي لن يعتاد الفشل في التأهل لدوري أبطال أوروبا - هذا العام كان صعبا، نعلم ذلك .. افتقدنا الحافز في هذا الموسم .. لكن النادي في وضع جيد .. يمرّ بوقت عصيب، لكن وضْعه أفضل من أندية أخرى".

وأضاف كلوب: "ما يمكنني قوله هو أن أحدا لا يجب أن يقلق بشأن مستقبل النادي".

افتقاد الحافز

ويعتقد لاعب خط وسط نيوكاسل وتوتنهام السابق، جيرمان جيناس، أن النجاح الذي صادفه لاعبو ليفربول في المواسم الأخيرة قد يؤثر على قرار بعض اللاعبين في الصيف المقبل.

ويرى جيناس: أن ثمة عددا من الأسئلة يطرح نفسه بخصوص ما يريده لاعبو ليفربول.

ويتساءل جنياس: "هل صادف يورغن كلوب لاعبين انضموا لـ ليفربول لتحقيق شيء ما، وقد أنجزوا ما أرادوا بالفعل؟ هذا بالضبط ما حدث للاعبين. والآن قد يجد يورغن كلوب لاعبين في غرفة تبديل الملابس يعتقدون أن عليهم البحث عن إنجاز آخر".