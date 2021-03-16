كرة القدم: المنتخب السويدي يدعو إبراهيموفيتش للالتحاق بصفوفه مجدداً

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استدعى المنتخب السويدي لكرة القدم اللاعب زلاتان إبراهيموفيتش للانضمام إلى صفوفه مجدداً، وذلك بعد 5 أعوام من إعلانه اعتزال اللعب الدولي.

ويلعب إبراهيموفيتش حالياً مهاجماً، ضمن صفوف إيه سي ميلان الإيطالي.

وسجل إبراهيموفيتش 62 هدفاً بقميص المنتخب السويدي خلال 116 مباراة دولية لعبها قبل أن يعتزل اللعب الدولي بعد خروج السويد من مرحلة المجموعات في كأس الأمم الأوروبية عام 2016.

وكان النجم السويدي البالغ من العمر 39 عاماً، قد فتح الباب أمام إمكانية عودته لتمثيل منتخب بلاده في تصريحات صحفية، قبل نحو 3 أشهر.

وسافر مدرب المنتخب السويدي يانه أندرسون إلى إيطاليا بعد ذلك على وجه السرعة، لمقابلة اللاعب والتحاور معه، قبل إعلان استدعائه.

وسجل إبراهيموفيتش 14 هدفاً في 14 مباراة لعبها في الدوري الإيطالي هذا الموسم.

ويلتقي المنتخب السويدي نظيره الجورجي في 25 من الشهر الجاري، قبل أن يلتقي المنتخب الكوسوفي بعد ذلك بثلاثة أيام، ضمن مباريات تصفيات نهائيات كأس العالم 2022 في الدوحة.

وغرد اللاعب على حسابه على تويتر، قائلاً "عودة الرب".

وعلق أندرسون على تغريدة إبراهيموفيتش بالقول إنه "قادر على أن يكون مرحاً في بعض الأحيان".

وأضاف خلال مؤتمر صحفي عبر الإنترنت: "أولاً وقبل كل شيء هو لاعب ممتاز، والأفضل بين اللاعبين لدينا في السويد، ومن الواضح جداً أنه راغب بالعودة مرة أخرى".

وواصل "يستطيع أن يساعدنا في الملعب فلديه خبرات كبيرة يمكنه نقلها لبقية زملائه".

بدأ إبراهيموفيتش تمثيل منتخب بلاده في سن 19، خلال مباراة أمام منتخب جزر فارو، كما سجل هدف تأهل بلاده لنهائيات كأس العالم عام 2002 أمام منتخب أذربيجان.

وكان اللاعب قائداً لمنتخب بلاده عندما سجل واحداً من أجمل الأهداف في تاريخ نهائيات كأس أمم أوروبا عام 2012، في المباراة التي فازت فيها السويد على فرنسا بهدفين مقابل لا شيء.