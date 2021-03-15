السطو على منزل لاعبين في باريس سان جيرمان أثناء مباراة للفريق

صدر الصورة، Rex Features التعليق على الصورة، أنخيل دي ماريا (يسار) استُبدل أثناء المباراة لدى علمه بخبر السطو على منزله

تعرّض منزلا لاعبَي باريس سان جيرمان: أنخيل دي ماريا، وماركينيوس للسطو بينما كان اللاعبان في مباراة يوم أمس الأحد.

وبعد إبلاغه بالخبر، استُبدل لاعب الوسط الأرجنتيني دي ماريا في الدقيقة الـ 62 من المباراة التي انتهت بهزيمة باريس سان جيرمان أمام ضيفه نانت بهدف لـ هدفين.

وعلمت أسرة دي ماريا بخبر السطو بعد وقوعه.

وقال لاعب الدفاع البرازيلي ماريكينيوس إن منزل والديه تعرّض للسطو، مضيفا أن أحدًا لم يتعرض لإصابة.

وصرّح مكتب المدعي العام في ضاحية نانتير غربي باريس بأن قسم مكافحة الجريمة المنظمة يتولى التحقيق في حادث منزل دي ماريا والذي أعاد إلى الأذهان حادثين مشابهين في وقت سابق من العام الجاري وقعا للاعبين من باريس سان جيرمان أيضا هما المهاجم ماورو إيكاردي، والحارس سيرجيو ريكو.

أما حادث منزل والدَي ماركينيوس فيتولى التحقيق فيه مكتب المدعي العام في مدينة فرساي.