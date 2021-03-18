أولمبياد طوكيو: استقالة مسؤول ياباني عقب إساءته لفنانة كوميدية

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صدر الصورة، Getty Images التعليق على الصورة، قدّم هيروشي ساساكي مسؤول الابتكار في أولمبياد طوكيو استقالته بعد إدلائه بتعليقات نابية بحق فنانة كوميدية

قدّم مسؤول الابتكار في أولمبياد طوكيو استقالته بعد قوله إن على فنانة كوميدية شهيرة أن تشارك في حفل الأولمبياد الإفتتاحي بزي "خنزير أولمبي"، وذلك في أحدث انتكاسة تصيب الألعاب الصيفية.

وكان المسؤول هيروشي ساساكي قد قال إنه يمكن للفنانة ناومي واتانابي أن ترتدي أذني خنزير عند مشاركتها في حفل الأولمبياد الافتتاحي.

واعتذر ساساكي لاحقا، واعترف بأن التصريحات التي أدلى بها تعدّ "إهانة كبرى" لواتانابي. ولم ترد الفنانة الكوميدية على الموضوع بعد.

ويأتي التطور الأخير عقب اضطرار رئيس أولمبياد طوكيو، يوشيرو موري، إلى التنحي من منصبه بعد أن أدلى بتصريحات تنتقص من النساء.

وقال ساساكي في بيان أصدره من خلال اللجنة المنظمة للأولمبياد "كان هناك تعبير غير لائق في أفكاري وملاحظاتي. أعتذر بصدق لها ولكل الناس الذين شعروا بعدم الارتياح ازاء ما قلته".

صدر الصورة، Getty Images التعليق على الصورة، ناومي واتانابي من أشهر فنانات الكوميديا في اليابان

يذكر أن واتانابي ذات الـ 33 عاما هي من أشهر فنانات الكوميديا في اليابان، وتشتهر بتقليدها للمشاهير وبعملها من أجل حث المجتمع على تبني نظرة إيجابية لأشكال الأجسام المختلفة.

وفي السنوات الأخيرة، قادت واتانابي حركة تدعو إلى تبني هذه النظرة تدعى حركة "بوشاكاواي"، وهي عبارة تعني "بدينة وجذابة"، وفي عام 2014 أطلقت واحدة من أولى الشركات اليابانية التي تسوّق ملابس كبيرة الحجم.

وكان ساساكي البالغ من العمر 66 عاما، وهو المسؤول عن الحفلين الافتتاحي والختامي للأولمبياد، قد أدلى بتعليقاته بخصوص واتانابي في العام الماضي من خلال دردشة جماعية في تطبيق المراسلات "لاين". وقد رفض زملاؤه ملاحظاته فورا، وأحاطوه علما بأن ما قاله غير لائق؟

وقدّم ساساكي استقالته بعيد نشر مجلة شوكان بونشون الأسبوعية يوم الأربعاء تعليقاته بوقت قصير.

وقال منظمو الأولمبياد إن رئيسة الألعاب الحالية سيكو هاشيموتو تنوي إثارة الموضوع في مؤتمر صحفي تعقده الخميس.

وكانت الرياضية الأولمبية السابقة التي تولت منصب وزيرة الأولمبياد قد عيّنت رئيسة للأولمبياد في الشهر الماضي، وذلك بعد أن أثارت تصريحات أدلى بها موري عاصفة من الاحتجاجات لقوله بأن النساء يثرثرن أكثر من اللازم. كما قال إن الاجتماعات التي تشارك فيها مسؤولات اداريات "تستغرق وقتا طويلا".