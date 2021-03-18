سباق فورمولا-1 في السعودية سيقام على أسرع مضمار شوارع

قبل ساعة واحدة

صدر الصورة، Formula 1 التعليق على الصورة، تقام سباقات الجائزة على المضمار مؤقتا

يقول المنظمون لسباقات السيارات فورمولا-1 إن سباق جائزة السعودية الكبرى سيقام على مضمار شوارع هو الأسرع في تاريخ المسابقات.

ويقع المضمار على طريق ساحلي يبعد سبعة أميال عن مدينة جدة، على مسافة 6.175 كيلومترات، وهو الثاني من حيث الطول في مسابقات فورمولا-1.

وبينت التجارب أن متوسط السرعة فيه تبلغ 155 ميلا في الساعة، وهي من أعلى معدلات السرعة في مضامير سباقات السيارات في العالم.

ووصف المدير العام لفورمولا-1، روس براون، المضمار بأنه "رائع ويطل على البحر الأحمر. فتصميمه يجعله من أفضل مضامير الشوارع الحديثة، ويوفر فرصة التجاوز للسيارات".