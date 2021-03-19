دوري أبطال أوروبا: ليفربول في مواجهة ريال مدريد، وبايرن ميونيخ أمام باريس سان جيرمان

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صدر الصورة، Getty Images التعليق على الصورة، في مواجهة بين ليفربول وريال عام 2018 مدريد أصيب محمد صلاح وخرج من الملعب في الشوط الأول

أسفرت قرعة ربع النهائي في دوري أبطال أوروبا عن مواجهة نارية بين ليفربول وريال مدريد، وأخرى ثأرية بين بايرن ميونيخ وباريس سان جيرمان.

ويلعب مانشستر سيتي أمام بروسيا دورتموند الألماني. أما فريق تشيلسي فيواجه منافسه البرتغالي بورتو.

وتجري مباريات ربع النهائي ذهابا وإيابا أيام 6 و7 ثم 13 و14 أبريل نيسان المقبل.

أما مباريات نصف النهائي فتجري ذهابا يومي 27 و28 أبريل نيسان وإيابا يومي 4 و5 مايو أيار.

وقد التقى ليفربول منافسه ريال مدريد في نهائي دوري أبطال أوروبا عام 2018 وفاز الفريق الإسباني باللقب والمباراة بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد.

وتواجه الفريقان ست مرات في المنافسات الأوروبية، وفاز كل واحد منهما بثلاث مباريات، من بينها فوز ليفربول بهدف لصفر في نهائي 1981.

وكانت آخر مواجهة بين الفريقين في عام 2009 إذ تأهل ليفربول على حساب ريال مدريد في ثمن النهائي بمجموع 5 أهداف مقابل صفر في المبارتين.

صدر الصورة، Reuters&PA التعليق على الصورة، ثلاث فرق إنجليزية في ربع النهائي

أما متصدر الدوري الانجليزي الحالي مانشستر سيتي فقد التقى بروسيا دورتموند مرتين في تصفيات دوري أبطال أوروبا عام 2012. وتعادل الفريقان في مانشستر بهدف لهدف. وفاز الفريق الألماني في ملعبه بهدف مقابل صفر.

ويسعى سيتي إلى الفوز باللقب الأوروبي لأول مرة في تاريخه. وهو حاليا يتنافس على أربعة ألقاب.و

ويضم دورتموند في تشكيلته المهاجم النرويجي إيرلينغ براوت هالاند، الذي لعب والده آلف هالاند لقريق مانشستر سيتي.

وسجل هالاند الابن 20 هدفا لفريق دورتموند في 14 مباراة من منافسة دوري أبطال أوروبا.

ووصفه مدرب سيتي بيب غوارديولا بأنه واحد من أفضل المهاجمين في العالم حاليا، مضيفا "أن أرقامه تتحدث عنه".