ليستر سيتي يهزم مانشستر يونايتد ويتأهل لنصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي للمرة الأولى منذ 39 عاما

فيل ماكنالتي

محلل رياضي

قبل 30 دقيقة

صدر الصورة، Getty Images التعليق على الصورة، سيواجه ليستر سيتي الآن ساوثهامبتون، الفريق الذي تغلب عليه 9-0 في الموسم الماضي

تأهل ليستر سيتي إلى نصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي للمرة الأولى منذ 39 عاما، الأحد، بعد انتصار مستحق على مانشستر يونايتد، بثلاثة أهداف مقابل واحد، على ملعب كينغ باور.

وسيواجه فريق براندن رودجرز ساوثهامبتون في ويمبلي، بينما سيلعب تشلسي ضد مانشستر سيتي، في مباراة أخرى من الدور نصف النهائي.

وكان ليستر، الذي خسر في نصف نهائي 1982 أمام توتنهام الذي حصد اللقب وقتها، الأكثر حيوية وإيجابية ضد "الشياطين الحمر"، ليتذوق فريق المدرب أولي غونار سولشاير طعم الخسارة مرة أخرى في المراحل الأخيرة من البطولة.

وخطف مهاجم ليستر كيليتشي إيهيناتشو الأنظار بتسجيله هدفين ليرفع رصيده من الأهداف إلى تسعة أهداف.

واستفاد اللاعب من تمريرة لاعب وسط مانشستر يونايتد فريد الخاطئة إلى حارس المرمى فخطفها وسجل الهدف الأول في الدقيقة 24.

وأدرك ماسون غرينوود التعادل لليونايتد قبل نهاية الشوط الأول، لكن يوري تيلمانز أعاد تقدم ليستر سيتي بتسديدة منخفضة رائعة بعد سبع دقائق من بداية الشوط الثاني، قبل أن يعزز إيهيناتشو النتيجة بضربة رأسية في الدقيقة 78.

ولم يظهر إيهيناتشو بشكل لافت منذ انتقاله بقيمة 25 مليون جنيه إسترليني من مانشستر سيتي في أغسطس/آب 2017، لكن هذا دليل على مثابرة اللاعب، إلى جانب صبر المدرب رودجرز، ليعود إلى الظهور كشخصية مؤثرة.

ولطالما كانت لديه غريزة الهداف الطبيعية، لكنه قدم هنا الأهداف ولعب دور ربط الخطوط بينما كان البلجيكي تيلمانز مهندس معظم الألعاب الجيدة.

وسيواجه ليستر سيتي الآن ساوثهامبتون، الفريق الذي تغلب عليه 9-0 في الموسم الماضي.

ويحتل ليستر موقعا متميزا في الدوري الممتاز إذ يحتل المركز الثالث حتى الآن ويسعى للتأهل إلى دوري أبطال أوروبا.

على الجانب الآخر، ترك سولشاير على مقاعد البدلاء اثنين من لاعبيه المتميزين مؤخرا، هما برونو فرنانديز ولوك شو.

وأدى ذلك إلى نتائج عكسية عندما قدم يونايتد عرضا باهتا ومليئا بالأخطاء، وقد بانت العيوب في خطة سولشاير من خلال القرار اليائس بإدخال أربعة بدلاء، هم فرنانديز وشو وإديسون كافاني وسكوت مكتوميناي مرة واحدة بعد 64 دقيقة.

ويقدم يونايتد هذا الموسم أداء جيدا، لكن سولشاير يمكنه الآن إضافة خسارة ربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي إلى هزائمه الأربع في نصف النهائي منذ توليه المسؤولية في أولد ترافورد.