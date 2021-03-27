تييري هنري يعلن انسحابه من منصات التواصل الاجتماعي بسبب العنصرية

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أعلن تييري هنري نجم أرسنال السابق وكرة القدم الفرنسية أنه انسحب من منصات التواصل الاجتماعي بسبب العنصرية والتنمر.

وكتب هنري على حسابه على تويتر والذي يتابعه نحو مليونين ونصف مليون شخص قائلا إن المشكلة "أكثر خطرا من أن يتم تجاهلها".

وأوضح هنري أنه لن يعود إلى منصات التواصل الاجتماعي حتى تقوم إداراتها بتعديل قوانين التواصل وتبادل الآراء بنفس الجدية التي يتعاملون بها حاليا عند خرق حقوق الملكية الفكرية.

وطالب هنري جميع الأطراف باتخاذ إجراء جدي قائلا "من السهل جدا أن تقوم بإنشاء حساب واستخدامه للتنمر والتحرش بالآخرين بينما تبقى هويته مجهولة".

وأضاف "الحجم الهائل للعنصرية والتنمر اللذين يؤديان للمعاناة العقلية بالنسبة للأشخاص أكبر مما يمكن تجاهله".

وفاز هنري بلقب الدوري الممتاز مع الأرسنال مرتين خلال الفترة التي لعب فيها للنادي اللندني بين عامي 1999 و2007.

وقبل نحو 6 أشهر أعلن هنري بعض تفاصيل المواقف العنصرية التي تعرض لها سواء مع أرسنال أو المنتخب الفرنسي.

وقال هنري "يجب أن نعرف الناس بكم المعاناة التي نتعرض لها" وأضاف "يكفي هذا فرغم مضي الأعوام لايزال الوضع كما هو".

وكتب على حسابه الجمعة "بدءا من الغد سأقوم بإزالة حساباتي من منصات التواصل الاجتماعي حتي يقوم الأشخاص الذين يمتلكون السلطة بتقنين منصاتهم بنفس القوة والشدة التي يتعاملون بها حاليا مع منتهكي حقوق الملكية الفكرية".

وأضاف "حتى يتم ذلك سأقوم بتعليق نشاط كل حساباتي على منصات التواصل الاجتماعي وآمل أن يساعد ذلك بشكل سريع".