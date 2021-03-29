مصر وجزر القمر: المنتخب المصري يفوز برباعية نظيفة في تصفيات كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم

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صدر الصورة، Getty Images التعليق على الصورة، لاعبو منتخب مصر يحتفلون بعد تسجيلهم في مباراة أمام كينيا في تصفيات كأس الأمم الأفريقية (صورة أرشيفية)

فاز المنتخب المصري على منتخب جزر القمر بأربعة أهداف نظيفة في الجولة السادسة للتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية لكرة القدم التي ستستضيفها الكاميرون 2022.

واستطاع اللاعب محمد النني افتتاح التسجيل بتسديدة قوية لصالح المنتخب المصري في الدقيقة 15 في المباراة التي أقيمت على ملعب استاد القاهرة.

وسجل محمد شريف الهدف الثاني في الدقيقة 17، بينما أحرز محمد صلاح هدفي مصر الثالث والرابع في الدقيقتين 20 و25 من عمر الشوط الأول.

ويتصدر المنتخب المصري حاليا المجموعة برصيد 12 نقطة أمام جزر القمر الذي يأتي في المركز الثاني برصيد تسع نقاط، وكينيا في المركز الثالث برصيد 7 نقاط، وتوغو في المركز الرابع برصيد نقطتين.

وكان المنتخب المصري قد تعادل في مباراته السابقة بالجولة الخامسة أمام منتخب كينيا بهدف لكل منهما على ملعب "كاسراني" في العاصمة الكينية نيروبي، ليضمن التأهل لنهائيات الأمم الأفريقية.

وجاءت نتيجة مباراة مصر وجزر القمر في وقت ضمن فيه منتخبا البلدين التأهل بالفعل إلى كأس الأمم، بينما فقد منتخبا كينيا وتوغو آمالهما في التأهل.

يأتي ذلك بعد أن تمكن منتخب السودان يوم الأحد من التأهل بالفوز على منتخب جنوب أفريقيا بهدفين نظيفين في مباراة أقيمت على ملعب "الجوهرة الزرقاء" في العاصمة الخرطوم.

وتتصدر غانا المجموعة برصيد 13 نقطة، ويأتي السودان في المركز الثاني بـ 12 نقطة وجنوب أفريقيا في المركز الثالث بعشر نقاط، وساوتاومي في المركز الرابع بلا رصيد.

كما سجل المنتخب التونسي، المتصدر المجموعة، فوزه على منتخب غينيا الاستوائية بهدفين مقابل هدف في المباراة التي أقيمت على ملعب "حمادي العقربي" في رادس بتونس.