تصفيات كأس العالم: هزيمة ألمانيا لأول مرة منذ 2001

قبل 20 دقيقة

صدر الصورة، Getty Images التعليق على الصورة، ألماظ يخطف هدف الفوز لمنتخب مقدونيا الشمالية

أحدث منتخب مقدونيا الشمالية مفاجأة في التصفيات الأوروبية المؤهلة لكأس العالم، وذلك بفوزه على منتخب ألمانيا، بطل العالم 4 مرات، في ملعب الأخير.

وتقدم الضيوف بهدف أحرزه غوران بانديف في نهاية الشوط الأول. وفي بداية الشوط الثاني عادل إلكاي غوندوغان النتيجة من ركلة جزاء، بعد تعرض ليروي ساني للعرقلة.

لكن مقدونيا الشمالية، التي تحتل المركز 65 في التصنيف العالمي، خطفت الفوز بهدف أحرزه ألجيف ألماظ قبل 5 دقائق من نهاية المباراة.

وأهدر مهاجم تشيلسي، تيمو فرنر، فرصة ذهبية لتسجيل هدف للألمان قبل هدف ألماظ.

وهذه أول هزيمة يتلقاها المنتخب الألماني في مجموعته، وأول الأهداف التي تدخل مرماه في مرحلة التصفيات.

وتنهي الخسارة أيضا سلسلة من 35 مباراة دون هزيمة للمنتخب الألماني في تصفيات كأس العالم، منذ الهزيمة أمام إنجلترا بخمسة أهداف مقابل هدف واحد في عام 2001.

ووصف المدرب يواكيم لوف الهزيمة بأنها "مخيبة للآمال"، مضيفا أن فريقه لم يكن في المستوى المعهود، إذ لم يجد الوسائل التي تساعده في الفوز بالمباراة.

وبهذا الفوز، يصعد فريق مقدونيا الشمالية إلى المركز الثاني في ترتيب المجموعة بست نقاط، بفارق ثلاث نقاط عن أرمينيا المتصدرة، بينما تحتل ألمانيا المركز الثالث.

وقال المدرب إيغور أنجيلوفسكي إن: "الشباب رفعوا رأس مقدونيا الشمالية أمام منتخب فاز بكأس العالم أربع مرات وبكأس أوروبا ثلاث مرات".

وأضاف: "لم يسبق أن فزنا على فريق نال كل هذه الألقاب. علينا الآن أن نرتاح لأننا لما نستوعب ما أنجزناه".

ورفع لاعبو المنتخب الألماني، قبل المباراة، لافتة تدعم حقوق الإنسان.