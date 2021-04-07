دوري أبطال أوروبا: باريس سان جيرمان يفوز على بايرن ميونيخ بثلاثية وتشيلسي يقترب من نصف النهائي

قبل 18 دقيقة

صدر الصورة، Reuters التعليق على الصورة، نافاس حارس باريس سان جيرمان أنقذ مرماه من أهداف محققة امام البايرن وقاد فريقه مع امبابي للفوز

حقق باريس سان جيرمان الفرنسي، مفاجأة من العيار الثقيل بالفوز على بايرن ميونيخ الألماني بطل أوروبا الموسم الماضي، يوم الأربعاء على ملعبه بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

وتألق الفرنسي الشاب كيليان امبابي وقاد فريقه سان جيرمان للفوز بعد أن أحرز هدفين الأول جاء مبكرا جدا في الدقيقة الثالثة من زمن المباراة، بعد تمريرة قاتلة من البرازيلي نيمار، ليسدد امبابي مباشرة في مرمى مانويل نوير، ثم أضاف زميله المدافع البرازيلي ماركينيوس الهدف الثاني للضيوف في الدقيقة 28، بتمريرة حملت توقيع البرازيلي نيمار أيضا.

وسريعا تمكن الكاميروني إريك ماكسيم تشوبو موتينغ، من تسجيل هدف بايرن ميونخ الأول في الدقيقة 37، من ضربة رأس لينتهي الشوط الأول بهدفين مقابل هدف لصالح الضيوف.

وفي الشوط الثاني نجح الألماني توماس مولر في إدراك التعادل للعملاق البافاري، في الدقيقة 60 من المباراة، لتقترب المباراة من النهاية بتعادل إيجابي بهدفين لكل فريق.

إلا أن امبابي كان له رأى أخر وتمكن في الدقيقة 68 من إضافة هدفه الشخصي الثاني والثالث لفريقه بمجهود فردي، إثر هجمة مرتدة، ليقود فريقه لتحقيق انتصار ثمين خارج ملعبه.

وستقام مباراة الإياب على ملعب "حديقة الأمراء" بالعاصمة الفرنسية باريس يوم الثلاثاء 13 أبريل/نيسان.

صدر الصورة، Reuters

وحقق تشيلسي الإنجليزي فوزا مهما خارج ملعبه على مضيفه بورتو البرتغالي بهدفين نظيفين، مما يعزز فرصه في الانتقال بسهولة إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

أحرز هدفي المباراة ميسون ماونت في الدقيقة 32، وبين تشيلويل في الدقيقة 86 من عمر المباراة.

وفشلت محاولات بورتو، الذي حقق مفاجأة كبيرة وأقصى يوفنتوس الإيطالي من البطولة الدور الماضي، في تدارك الموقف رغم أنه أضاع الكثير من الفرص والكرات السهلة.