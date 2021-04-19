جوزيه مورينيو: نادي توتنهام يقيل المدرب البرتغالي بعد 17 شهرا من تكليفه

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صدر الصورة، Getty Images التعليق على الصورة، انتهت آخر مباراة لمورينيو يوم الجمعة أمام نادي إيفرتون، بالتعادل 2-2

أعلن نادي توتنهام إقالة جوزيه مورينيو من منصبه كمدير فني للفريق الإنجليزي بعد 17 شهرا فقط من تكليفه.

وكان البرتغالي قد تولى منصبه خلفا لماوريسيو بوكيتينو كمدرب لتوتنهام في نوفمبر/تشرين الثاني 2019، واستطاع أن يقود النادي إلى المركز السادس في الدوري الإنجليزي الممتاز الموسم الماضي.

ويحتل النادي الآن المركز السابع، بعد أن حصد نقطتين من مبارياته الثلاث الماضية في الدوري، كما خرج من الدوري الأوروبي في مارس/آذار.

ويواجه توتنهام مانشستر سيتي في نهائي كأس كاراباو، رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة، يوم 25 أبريل/نيسان المقبل.

وأعلن توتنهام، من بين ستة أندية في الدوري الإنجليزي الممتاز، انضمامه يوم الأحد إلى دوري السوبر الأوروبي.

كما أقال النادي طاقم تدريب مورينيو المؤلف من جواو ساكرامنتو ونونو سانتوس وكارلوس لالين وجيوفاني سيرا.

وقال دانييل ليفي، رئيس توتنهام: "كان جوزيه وطاقمه التدريبي معنا خلال بعض أصعب الأوقات التي واجهت النادي. جوزيه محترف حقيقي وأظهر مرونة هائلة خلال الوباء".

وأضاف: "على المستوى الشخصي، استمتعت بالعمل معه، ونأسف لأن الأمور لم تسر كما توقعنا. سيكون دائما موضع ترحيب هنا ونشكره وطاقمه التدريبي على مساهمتهم."

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وتكبد مورينيو، في هذا الموسم، 10 هزائم في الدوري الانجليزي، للمرة الأولى في مسيرته التدريبية.

كما لم يخسر أي فريق في الدوري الإنجليزي الممتاز نقاطا من مراكز الفوز هذا الموسم مثلما حدث مع توتنهام، الذي خسر 20 نقطة.

وانتهت آخر مباراة لمورينيو يوم الجمعة أمام نادي إيفرتون، بالتعادل 2-2 في مباريات الدوري.