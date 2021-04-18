بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي يقول إن إصابة كيفين دي بروين "لا تبدو جيدة" قبل لقاء باريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا

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قال بيب غوارديولا، المدير الفني لمانشستر سيتي، إن إصابة لاعب الوسط البلجيكي كيفين دي بروين "لا تبدو جيدة"، وذلك عقب هزيمة فريقه في نصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم أمام تشيلسي.

وخرج دي بروين في الدقيقة 48 من المباراة، بسبب ما بدا أنه إصابة في الكاحل. ويخضع اللاعب لاختبار يوم الأحد لتقييم حالته.

ولدى سؤاله عن الإصابة، قال غوارديولا "لا أعرف. إنه يعاني من الألم الآن".

وفاز تشيلسي على مانشستر سيتي بهدف أحرزه حكيم زياش، في الدقيقة 55 من المباراة، التي أقيمت على ملعب ويمبلي.

ويشهد جدول مباريات مانشستر سيتي، متصدر الدوري الإنجليزي الممتاز، ازدحاما في الفترة المقبلة، إذ من المقرر أن يخوض ثلاث مباريات خلال 11 يوما.

ومن هذه اللقاءات نهائي بطولة كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة ضد توتنهام في 25 أبريل/ نيسان، ومباراة الذهاب في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا أمام باريس سان جيرمان الفرنسي في 28 أبريل/ نيسان.

وشارك دي بروين في 32 مباراة مع مانشستر سيتي في جميع المسابقات هذا الموسم، وسجل ثمانية أهداف، وصنع 15 هدفا.