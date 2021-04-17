مورينيو "لا يكترث" لانتقادات بوغبا لاعب مانشستر يونايتد

قبل 11 دقيقة

صدر الصورة، Getty Images التعليق على الصورة، مورينيو لم تعجبه تصريحات سولشاير

قال مدرب فريق توتنهام، جوزيه مورينيو، إنه لا يكترث لانتقاد لاعب مانشستر يونايتد، بول بوغبا، لأسلوبه في إدارة الفريق.

وكان بوغبا قال إن مدربه الحالي، أولي غونار سولشاير، "لن يقف ضد اللاعبين" مثلما يفعل مدريه السابق، مورينيو.

وعاد بوغبا إلى يونايتد في 2016 تحت إشراف مورينيو بصفقة قياسية قيمتها 89 مليون جنيه استرليني.

ولكن الرجلين وقعا في خلافات انتهت بإقالة مورينيو في 2018.

وقال لاعب المنتخب الفرنسي، البالغ من العمر 28 عاما، في تصريح لقناة سكاي نيوز: "في البداية كانت علاقتي بمورينيو جيدة، ولكن لا أعرف ما الذي حدث بعدها".

وأضاف: "ما حدث لي مع مورينيو أمر غريب لا أجد له تفسيرا، فأنا لا أعرف السبب".

وفي رده على تصريحات بوغبا إثر تعادل فريقه بهدفين لهدفين أمام إيفرتون، قال مورينيو: "ما أريد أن أقوله هو أنني لا أكترث تماما لما قال، لا أهتم بالأمر مطلقا".

وساعد بوغبا مانشستر يونايتد في الفوز بكأس الاتحاد الانجليزي، وكأس الاتحاد الأوروبي في 2017، ولكن المدرب البرتغالي سحب منه نيابة قيادة الفريق في سبتمبر أيلول 2018.

وكان احتياطيا في هزيمة يونايتد بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد أمام ليفربول، في آخر مباراة لمورينيو قبل أن يخلفه سولشاير في تدريب يونايتد.

وقال بوغبا: "علاقتي الآن بأولي مختلفة لأنه لا يقف ضد اللاعبين".

"أولي ربما لا يختارهم في التشكيلة الأساسية، ولكنه لا يضعهم جانبا كأنهم غير موجودين. هذا هو الفرق بين أولي ومورينيو".

وخسر توتنهام بقيادة مورينيو الأحد الماضي بثلاثة أهدف مقابل هدف واحد أمام مانشستر يونايتد بمشاركة بوغبا.

واحتج مورينيو على تصريحات سولشاير التي انتقد فيها مهاجم توتنهام سون هيونغ مين.

وقال بوغبا: "أعرف أن مورينيو قال شيئا أثار كلام الناس، تلك هي طبيعته".

"حققنا النتيجة التي كنا نصبو إليها، وأولي يعرف ذلك، واستمتعنا بتلك اللحظة".

وأوضح "نعرف مورينيو وما يحبه، ونحن لا نريد ذلك، لذلك كان تركيزنا على أنفسنا".

"نحن فزنا بالمباراة، وخسر هو المباراة، لذلك لا يريد أن يتحدث عن المباراة".