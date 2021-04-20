دوري السوبر الأوروبي: رئيس ريال مدريد يقول إن البطولة "إنقاذ لكرة القدم"

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قال رئيس نادي ريال مدريد، فلورنتينو بيريز، إن الهدف من إطلاق دوري السوبر الأوروبي هو "إنقاذ كرة القدم".

ويعد ريال مدريد أحد الأندية الأوروبية الـ 12 التي انضمت إلى هذا الدوري المنفصل، وكانت هذه الأندية قد اتفقت على تأسيس "بطولة نصف أسبوعية جديدة" حتى تستمر الفرق في "المنافسة في البطولات المحلية".

وقال بيريز إن هذه الخطوة اتخذت لأن الشباب "لم يعد لديهم أي اهتمام بكرة القدم" بسبب "الكثير من المباريات رديئة الجودة".

وأضاف: "كلما حدث تغيير، يظهر دائما من يعارضه".

وكانت الأندية "الستة الكبرى" الإنجليزية: أرسنال وتشيلسي وليفربول ومانشستر سيتي ومانشستر يونايتد وتوتنهام، قد وافقت على الانضمام إلى الدوري الجديد.

وقوبلت هذه الخطوة بانتقادات من قبل سلطات كرة القدم ومسؤولين حكوميين في بريطانيا، كما أثارت معارضة على نطاق واسع في جميع أنحاء أوروبا من جانب الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" واتحادات وطنية.

وسوف يعقد رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، اجتماعا مع الأجهزة الإدارية لكرة القدم يوم الثلاثاء لمناقشة الخطوة، ومن المقرر أن تجتمع أيضا أندية الدوري الممتاز الـ 14 غير المنضمة للخطط.

وقال بيريز إن الفرق الكبرى تخسر أموالا، لذا ستساعد المباريات ذات الأسماء الكبيرة على زيادة إيراداتها.

وأضاف بيريز لبرنامج "إل تشيرينغيتو دي جوجونيس" التلفزيوني الإسباني: "نفعل ذلك لإنقاذ كرة القدم في هذه اللحظة الحرجة".

وقال: "إذا واصلنا مع دوري أبطال أوروبا سيتراجع الاهتمام تدريجيا ثم ينتهي الأمر".

وأضاف: "التطور الجديد الذي يعملون على تنفيذه في عام 2024 لن يجدي، عندما نصل إلى عام 2024 سنكون في عداد الأموات".

وكان الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" قد أكد يوم الاثنين خطط إصلاح دوري أبطال أوروبا المؤلف من 36 فريقا، اعتبارا من عام 2024.

وأضاف: "في خمسينيات القرن الماضي كان الوضع مشابها، اعترض الاتحاد الأوروبي لكرة القدم والفيفا على كأس أوروبا الجديد، لكن تلك المنافسة غيرت كرة القدم".

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لماذا تأسس دوري السوبر الأوروبي؟

قال بيريز إن جائحة فيروس كورونا كانت السبب وراء سرعة اتخاذ هذه الخطوة، بسبب إقامة مباريات خلف أبواب مغلقة.

وزعم بيريز أن 40 في المئة من الشباب غير مهتمين بكرة القدم، وأن ريال مدريد خسر 400 مليون يورو بسبب تأثير الوباء.

وقال: "عندما لا يصبح لديك أي دخل إلا من التلفزيون، فعليك أن تجد حلا لتقديم مباريات أكثر جاذبية يمكن للجماهير في جميع أنحاء العالم مشاهدتها تضم جميع الأندية الكبرى".

وأضاف: "لم يعد لدى الشباب أي اهتمام بكرة القدم. لديهم منصات أخرى تشتت انتباههم".

وقال: "يمكننا تعويض بعض الأموال التي خسرناها بسبب الوباء، علينا جمع المزيد من الأموال من خلال تنظيم مباريات أكثر تنافسية".

وعلى الرغم من ذلك، يقول معارضون إن هذه الخطوة مدفوعة بالمال فقط، وستدمر البطولات المحلية وتتعارض مع نزاهة الرياضة.

وقال مدرب منتخب إنجلترا السابق، آلان شيرر، إنه يأمل في أن تأخذ الأندية الإنجليزية في اعتبارها رد فعل مشجعيها، والذي كان سلبيا للغاية.

وأضاف شيرر لبي بي سي: "تتحدث الأندية عن كونها أسرة وأن المشجعين هم روح النادي".

وقال: "حسنا، لنرى كيف ينظرون حقا إلى الجمهور، لأن الجمهور يتحدث الآن".

وأضاف: "من الواضح أنهم لا يريدون ذلك، لنرى ما يعنيه الجمهور بالنسبة لأندية كرة القدم."

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متى يبدأ الدوري؟

قال بيريز إن المجموعة تريد بدء الدوري الجديد بحلول أغسطس/آب، إذا توصلوا إلى اتفاق مع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، وإلا فقد يتأخر لمدة عام.

ووصف ألكسندر تشيفرين، رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، الدوري بأنه خطة "مخزية وأنانية" وأشبه بـ "بصق على وجه عشاق كرة القدم".

وقال تشيفرين أيضا إنه يمكن منع اللاعبين المشاركين في دوري السوبر الأوروبي من جميع مسابقات الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، وهو ما نفاه بيريز.

وأضاف بيريز "لن يحدث ذلك، القانون يحمينا".

وقال: "لن ندخل في قضايا قانونية. هذا مستحيل. يجب أن يظل اللاعبون في حالة هدوء لأن التهديدات لن تحدث. هذا ليس دوري للأثرياء، إنه دوري لإنقاذ كرة القدم."

التطورات الرئيسية حتى الآن

وافق 12 ناديا، بما في ذلك أرسنال وتشيلسي وليفربول ومانشستر سيتي ومانشستر يونايتد وتوتنهام، على إقامة مسابقة جديدة نصف أسبوعية.

سيضم دوري السوبر الأوروبي 20 ناديا في المجموع، وسيقيم مبارياته جنبا إلى جنب مع البطولات المحلية مثل الدوري الممتاز.

تحصل الأندية المؤسسة على حصة من منحة قيمتها 3.5 مليار يورو، مقدمة من بنك "جي بي مورغان" للاستثمار.

تقول الحكومة البريطانية إنها مستعدة "لطرح كل شيء على الطاولة لمنع حدوث ذلك".

انتقد الخطوة بشدة الرئيس الفرنسي، والاتحاد الأوروبي لكرة القدم، والدوري الممتاز، والبطولات الأوروبية الكبرى، واتحادات اللاعبين، واللاعبون السابقون.

قال مدرب ليفربول، يورغن كلوب، إنه لا يوافق على هذه الخطوة وأنه لم يتم استشارة لاعبي النادي.

أظهر استطلاع رأي "يو غوف"، شمل 1730 من مشجعي كرة القدم، أن 79 في المئة يعارضون فكرة دوري السوبر الأوروبي.

سوف تجتمع أندية الدوري الإنجليزي الممتاز الـ 14 التي لم تنضم إلى دوري السوبر الأوروبي يوم الثلاثاء.