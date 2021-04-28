دوري أبطال أوروبا: رياض محرز يقود مانشستر سيتي لتحقيق فوز ثمين على حساب باريس سان جيرمان

قبل 39 دقيقة

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حقق فريق مانشستر سيتي الإنجليزي فوزا هاما على مضيفه باريس سان جيرمان الفرنسي بهدفين مقابل هدف واحد، في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

جاءت بداية المباراة على عكس نهايتها، حيث تقدم أصحاب الأرض مبكرا بهدف جاء برأس المدافع ماركينيوس، بعد 15 دقيقة فقط من انطلاق الشوط الأول، الذي فرض الفريق الفرنسي سيطرته عليه بالكامل.

لكن في الشوط الثاني تحرك الفريق الإنجليزي بقوة، واستطاع السيتي قلب المباراة رأس على عقب، ليحرز هدفين متتاليين.

جاء هدف السيتي الأول في الدقيقة 64، عبر النجم البلجيكي كيفين دي بروين، وبعد سبع دقائق فقط استطاع الجزائري رياض محرز، إحراز الهدف الثاني بتسديدة قوية لضربة حرة مرت وسط الحائط.

وشهدت الدقيقة 77 من المباراة طرد لاعب سان جيرمان إدريسا غاي، بسبب التدخل القوي مع إيلكاي جوندوجان.

استحواذ إنجليزي

بلغت نسبة استحواذ الفريق الإنجليزي على الكرة 60 بالمئة مقابل 40 بالمئة فقط للفرنسيين.

وغابت خطورة كيليان إمبابي وتراجع مستوى البرازيل نيمار في الشوط الثاني، بسبب الرقابة والضغط القوي من لاعبي السيتي.