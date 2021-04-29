كريستوف ميتسلدر: إدانة اللاعب السابق كريستوف ميتسلدر بتداول صور إباحية لأطفال

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صدر الصورة، Reuters التعليق على الصورة، قال كريستوف ميتسلدر إنه يقبل حكم المحكمة، واعتذر للضحايا

حُكم على لاعب كرة القدم الألماني السابق، كريستوف ميتسلدر، بالسجن لمدة 10 أشهر مع إيقاف التنفيذ لنشره صورا تظهر اعتداء جنسيا على أطفال.

واعترف اللاعب في محكمة دوسلدورف بأنه أرسل الصور إلى ثلاث نساء، يخضعن للتحقيق أيضا.

وقال ميتسلدر، المدافع السابق البالغ من العمر 40 عاما: "أترك جرحا لن يندمل أبدا".

كما اعتذر للضحايا، وقال إنه سيعيد جميع الجوائز التي حصل عليها من أجل تأسيس جمعية خيرية لمكافحة فقر الأطفال.

وقال ميتسلدر في قاعة المحكمة يوم الخميس: "أرسلت هذه الصور على الرغم من أنني أعرف المعاناة الرهيبة التي يتعرض لها الأطفال".

وأضاف: "أنا أقبل الحُكم".

وقال إنه لم يشارك قط في "اعتداءات على أطفال وشباب"، وأنه حصل على الصور من الإنترنت.

وخاض ميتسلدر 47 مباراة دولية مع منتخب ألمانيا، وشارك معه في بطولتي كأس العالم 2002 حين حل وصيفا و2006 عندما احتل المركز الثالث.

كما ساعد لاعب قلب الدفاع نادي بوروسيا دورتموند في الفوز بلقب الدوري الألماني في موسم 2001-2002، وذلك خلال فترة سبع سنوات مع النادي. ثم فاز بالدوري الإسباني مع نادي ريال مدريد في موسم 2007-2008.