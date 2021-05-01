جوزيه مورينيو "سينتظر العودة" لكرة القدم بعد إقالته من توتنهام

قبل 58 دقيقة

صدر الصورة، Reuters التعليق على الصورة، جوزيه مورينيو يحزم أمتعته بعد إقالته من قبل توتنهام

قال المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو إنه "سينتظر العودة إلى كرة القدم"، وذلك بعد إقالته من تدريب فريق توتنهام الإنجليزي في أبريل/نيسان المنصرم.

وأقيل البرتغالي البالغ من العمر 58 عاما بعد 17 شهرا في منصبه، عقب النصف الثاني السيئ من الموسم، الذي تراجع فيه توتنهام من صدارة الدوري الممتاز إلى المركز السابع.

وسيعمل مورينيو كمحلل رياضي خلال بطولة يورو 2020 هذا الصيف.

وقال مورينيو: "ليس لدي أي خطط. أنا أمضي في حياتي الطبيعية. أشعر بالانتعاش. أشعر بالهدوء. أنا في عطلة".

وأضاف لمجلة تايمز: "لدي المزيد من الوقت لأقوم بواجباتي".

وتابع: "سأنتظر العودة إلى كرة القدم. ليس فقط للنادي المناسب ولكن للثقافة المناسبة. ربما يكون الموسم المقبل سابقا لأوانه، سنرى".