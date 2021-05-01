محمد صلاح يقول إن مستقبله في اللعب مع ليفربول "لم يُناقش بعد"
قال اللاعب محمد صلاح إن نادي ليفربول لم يناقش بعد إمكانية تجديد تعاقده معه.
ومن المقرر أن ينتهي العقد الحالي الموقع مع المهاجم المصري في آنفيلد في عام 2023.
وربط البعض بين اللاعب البالغ من العمر 28 عاما وريال مدريد وبرشلونة، بعد أن أعرب سابقا عن إعجابه بالعملاقين الإسبانيين، لكنه يصر على أن مستقبله لم يناقش بعد.
وقال صلاح ضاحكا عندما سُئل في مقابلة مع قناة سكاي سبورتس: "لا أحد يتحدث معي عن أي شيء، لذلك لا يمكنني قول الكثير عن ذلك".
وكرر القول:: "لا أحد في النادي يتحدث معي عن أي شيء، لذلك أنا لا أعرف".
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وسجل صلاح 120 هدفا في 193 مباراة مع الريدز، منذ انتقاله من روما في عام 2017.
وفاز لاعب تشيلسي السابق بدوري أبطال أوروبا والدوري الممتاز مع نادي ليفربول.
ويقول إن طموحاته تركز بشكل كبير على الفوز بهذه الجوائز مرة أخرى.
وقال صلاح: "قلت من قبل إنني أريد أن أفوز بالدوري الممتاز مرة أخرى، أريد الفوز بدوري أبطال أوروبا مرة أخرى. إنه لشيء رائع أن تفوز، أنا فقط أحاول الفوز بها مرارا وتكرارا، لأن جزءا من مهمتنا هو أننا بحاجة إلى الفوز بالألقاب".