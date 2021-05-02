تأجيل مباراة مانشستر يونايتد وليفربول بعد اقتحام مشجعين ملعب أولد ترافورد

قبل ساعة واحدة

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أُجِّلت مباراة مانشستر يونايتد ضد غريمه ليفربول بعد أن اجتاح حوالي 200 مشجع ملعب "أولد ترافورد" للتنديد بملكية عائلة غلايزر لنادي يونايتد.

وكان من المقرر أن تنطلق المباراة في الساعة 16:30 بتوقيت غرينتش، اليوم الأحد، لكن بيانا صادرا عن رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز أكد أن تأجيلها : "قرار جماعي من الشرطة والنادييْن والدوري الممتاز والسلطات المحلية".

وقال نادي مانشتسر يونايتد في بيان "جرى تأجيل مباراتنا ضد ليفربول لأسباب تتعلق بالأمن بعد أحداث اليوم"، ما يعني أن تتويج مانشستر سيتي باللقب سيتأجل أيضاً، وهو الأمر الذي كان سيتحقق في حال خسارة يونايتد أمام أبطال الموسم الماضي.

وستجرى الآن محادثات لإعادة تنظيم المباراة في وقت لاحق.

وتجدد غضب مشجعي يونايتد تجاه عائلة غلايزر بعد اتهامات لها بالوقوف وراء إطلاق دوري السوبر الأوروبي المنافس لدوري الأبطال والذي تفكك بعد يومين فقط من انطلاقه في شهر أبريل الماضي، إثر معارضة شديدة من لدن المشجعين واللاعبين والحكومات والاتحادات المحلية والقارية والدولية.

يذكر أن عائلة غلايزر بسطت يدها على يونايتد منذ 2005 خلال فترة الديون الهائلة التي عانى منها هذا النادي.

واحتجاجاً على انتقال ملكية النادي الى الأميركيين، ارتدى مشجعو يونايتد ملابس باللون الأخضر والذهبي للمباريات في بداية عهد عائلة غلايزر، وهما لونا نيوتن هيث، النادي الذي تأسس في عام 1878 والذي أصبح في النهاية مانشستر يونايتد بعد 24 عاماً.

ورفعت الأوشحة والمشاعل الخضراء والذهبية الى ملعب "أولد ترافورد"، بينما رُفع عدد من اللافتات المناهضة لعائلة غلايزر.

وتجمع عدد كبير من المشجعين خارج "أولد ترافورد" في اليوم الذي قد يتوج فيه الجار اللدود مانشستر سيتي بطلاً للدوري الممتاز لو أقيمت المباراة وخسرها يونايتد، إذ يتقدم على الأخير بفارق 13 نقطة قبل أربع مراحل على نهاية الموسم.

نريد خروج غلايزرز