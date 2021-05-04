دوري أبطال أوروبا: مانشستر سيتي يصعد إلى الدور النهائي لأول مرة في تاريخه

قبل 19 دقيقة

صدر الصورة، Reuters التعليق على الصورة، رياض محرز أحرز هدفي اللقاء على ملعب الاتحاد في انجلترا

قاد الجزائري رياض محرز مانشستر سيتي للفوز والصعود إلى نهائي دوري أبطال أوروبا على حساب باريس سان جيرمان الفرنسي، وأحرز هدفي مباراة الإياب على ملعب الاتحاد.

وهذه أول مرة يصل فيها الفريق الانجليزي إلى نهائي دوري أبطال أوروبا في تاريخه.

وفشل باريس سان جيرمان في تعويض خسارته في مباراة الذهاب بهدفين مقابل هدف على ملعبه في باريس، ليودع البطولة من الدور نصف نهائي.

أحرز محرز هدفي المباراة، الأول في الدقيقة 11، و الهدف الثاني في الدقيقة 63، بعد تمريرة نموذجية من كيفين دي بروين.