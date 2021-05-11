ليستر سيتي يهدي لقب الدوري الإنجليزي لمانشستر سيتي بعد بالفوز على مانشستر يونايتد

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فاز مانشستر سيتي بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز للمرة الثالثة خلال أربع سنوات فقط، وذلك بعد تعثر أقرب منافسيه مانشستر يونايتد وهزيمته من ليستر سيتي، مساء الثلاثاء.

وزاد الفارق بين السيتي المتصدر ويونايتد في المركز الثاني إلى 10 نقاط، وبما أنه يتبقى 3 مباريات فقط بمجموع تسع نقاط فلن يستطيع أحد اللحاق بالسيتي حتى لو انهزم في كل مبارياته المقبلة.

وهذا هو اللقب السابع لمانشستر سيتي، منهم خمسة ألقاب في التسع سنوات الأخيرة.

وعلق مدرب سيتي بيب غوارديولا، على هذا الفوز قائلا: "لقد كان موسما ولقبا لا مثيل لهما في الدوري الإنجليزي الممتاز".

وأضاف: "كان هذا الموسم الأصعب. سنتذكر دائما هذا الموسم نظرا للطريقة التي فزنا بها باللقب. أنا فخور جدا بكوني المدير الفني لهذه المجموعة من اللاعبين".

وأضاف غوارديولا: "إنهم لاعبون مميزون للغاية. كان أمرا رائعا أن نجتاز هذا الموسم، مع كل القيود والصعوبات التي واجهناها ونظهر هذا التناغم".

وعن أداء اللاعبين رغم جائحة كورونا وغياب الجماهير، قال غوارديولا:" كانوا يقاتلون كل يوم من أجل النجاح، ويحاولون دائمًا أن يكونوا أفضل. لقد كانوا مرنين للغاية".

وبهذا اللقب يرفع المدرب الأسباني غوارديولا، 50 عاما، رصيده إلى ثمانية ألقاب محلية منذ عمله مع مانشستر سيتي في 2016.

وكان بإمكان سيتي حسم اللقب منذ يوم السبت، لكنه تعرض لهزيمة بهدفين مقابل هدف أمام تشيلسي على ملعب الاتحاد، وسيلتقي الفريقان مرة أخرى في نهائي دوري أبطال أوروبا نهاية الشهر الجاري.

وتكفل ليستر سيتي بمهمة منح اللقب لغوارديولا، واستطاع هزيمة مانشستر يونايتد بهدفين مقابل هدف على ملعب أولد ترافورد يوم الثلاثاء.

وهذه هي المرة السادسة التي يتم فيها تحديد لقب الدوري الإنجليزي الممتاز في ملعب أولد ترافورد، وهو الملعب الذي شهد تتويج البطل أكثر من أي ملعب أخر، وكان ثلاثة ألقاب منها لصالح فرق أخرى.

وهذا هو اللقب الثاني لمانشستر سيتي خلال أكثر من أسبوعين، بعد فوزه على توتنهام وإحراز لقب كأس رابطة الأندية المحترفة، ويمكن أن يكون اللقب الثالث أيضا بعد وصوله إلى نهائي دوري أبطال أوروبا بفوزه على باريس سان جيرمان الأسبوع الماضي.

ومنذ أن اشتراه ملاك إماراتيون في سبتمبر/أيلول 2008، حقق سيتي 12 كأسا وهذه هي المرة الثالثة التي يفوز فيها بثنائية الدوري وكأس الرابطة.