دوري أبطال أوروبا: مشجعو تشيلسي ومانشستر سيتي يحضرون النهائي في البرتغال

قبل 28 دقيقة

صدر الصورة، Getty Images التعليق على الصورة، يتسع ملعب "دو دراغاو" في مدينة بورتو البرتغالية لأكثر من 50 ألف متفرج

قرر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم إقامة نهائي دوري أبطال أوروبا، بين فريقي تشيلسي ومانشستر سيتي الإنجليزيين، في 29 مايو/ أيار الجاري في البرتغال.

وسيسمح لكلّ فريق باستضافة 6 آلاف مشجع في المدرجات.

ونقلت المباراة من استاد أتاتورك الأوليمبي في اسطنبول، إلى مدينة بورتو البرتغالية، بسبب قيود فيروس كورونا.

والبرتغال مدرجة على قائمة إنجلترا الخضراء، لذا يمكن للاعبين والمشجعين الحضور من دون الحاجة إلى الحجر الصحي عند عودتهم إلى الوطن، بينما تركيا على القائمة الحمراء.

وقال ألكسندر تشيفرين رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا): "لم يكن حرمان المشجعين من فرصة مشاهدة المباراة خياراً بالنسبة لي شخصياً، وأنا سعيد بالتوصل إلى هذه التسوية".

والتقى الاتحاد الأوروبي لكرة القدم مع مسؤولين حكوميين بريطانيين واتحاد كرة القدم الإنجليزي، لبحث استضافة ملعب ويمبلي في لندن المباراة، ولكنهم لم يصلوا إلى اتفاق بشأن إعفاءات الحجر الصحي للرعاة وكبار الشخصيات والمذيعين.

وأضاف تشيفرين: "لقد عانى المشجعون أكثر من 12 شهراً، من دون القدرة على مشاهدة فرقهم مباشرة، والوصول إلى نهائي دوري أبطال أوروبا هو ذروة كرة القدم بالنسبة للأندية، وليس صائباً أن يفوتوا فرصة مشاهدة فرقهم".

وقال كل من فريق تشيلسي ومانشستر سيتي إنهما يجريان مناقشات، مع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم والأطراف المعنية الأخرى، بشأن ترتيبات التذاكر والسفر.

ويقول فريق سيتي إنه سيقدم للجماهير باقة سفر ليوم واحد، من مانشستر إلى بورتو، لحضور المباراة التي تقام في الساعة 20:00 بالتوقيت الصيفي لبريطانيا.

وسيبدأ بيع التذاكر للجمهور في 24 من مايو/ أيار الجاري، في الساعة 13:00 بالتوقيت الصيفي لبريطانيا.

صدر الصورة، Getty Images التعليق على الصورة، مباراة بين مانشستر سيتي وتشيلسي. صورة أرشيفية

هذه هي السنة الثانية على التوالي التي تقام فيها المباراة النهائية في البرتغال، إذ استضافت مدينة لشبونة نهائي البطولة خلال الموسم الماضي، والذي انتهى بفوز بايرن ميونيخ.

ولم يحدّد بعد العدد النهائي للجماهير التي سوف يستوعبها ملعب "دو دراغاو" أو "ملعب التنين" الذي تقام فيه المباراة.

وأقر تشيفرين بأن قرار حكومة بريطانيا وضع تركيا على القائمة الحمراء للسفر جاء بحسن نية، لكنه قال إنه ترك الاتحاد الأوربي لكرة القدم أمام "تحدٍ كبير".