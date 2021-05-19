كريم بنزيمة يعود لتشكيلة منتخب فرنسا في يورو 2020 بعد غياب ست سنوات

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صدر الصورة، Getty Images التعليق على الصورة، سجل بنزيمة هدفين لمنتخب فرنسا في آخر مباراة له مع المنتخب الوطني عام 2015

عاد مهاجم ريال مدريد كريم بنزيمة إلى تشكيلة منتخب فرنسا، بعد غياب ست سنوات تقريبا، في إطار استعدادات الفريق لبطولة أمم أوروبا يورو 2020.

وتضم التشكيلة 26 لاعبا، لكن كان الأبرز فيها عودة بنزيمة الذي لم ينضم لمنتخب الديوك منذ 2015، نتيجة تورطه المزعوم في قضية محاولة ابتزاز زميل سابق له في المنتخب الفرنسي.

وغاب بنزيمة 33 عاما، عن مشوار فرنسا في بطولة أوروبا 2016 وكأس العالم 2018 نتيجة لهذه المزاعم.

وانتهى الإدعاء الفرنسي في يناير/ كانون الثاني 2021، إلى أن بنزيمة سيواجه المحاكمة.

وهو متهم بدفع أموال لأفراد لابتزاز لاعب خط الوسط ماتيو فالبوينا، 36 عاما، من خلال التهديد بنشر شريط جنسي عام 2015، لكن المهاجم يقول إن ضابط شرطة استخدم أساليب غير شريفة لتوريطه في القضية.

وأكد مدرب فرنسا ديدييه ديشامب، اختيار بنزيمة وعلق على قراره قائلا: "الأهم بالنسب لنا هو اليوم والغد".

وقال ديشامب:"كانت هناك خطوات مهمة. لقد جلسنا سويا وتناقشنا بإسهاب. فكرت طويلا للوصول إلى هذا القرار. لن أفصح عن كلمة مما دار بيننا، وأثار اهتمامنا. كنت بحاجة لحدوث هذا، وهو كان بحاجة إليه" .

واختار ديشامب أيضا هوغو لوريس وموسى سيسوكو من توتنهام الإنجليزي، والظهير الأيسر لإيفرتون لوكاس ديني، وكيرت زوما وأوليفييه جيرو ونغولو كانتي من تشيلسي، وبول بوغبا لاعب مانشستر يونايتد.

وأحرز بنزيمة 27 هدفا في 81 مباراة مع منتخب فرنسا، من بينها هدفان في آخر مباراة له مع المنتخب أمام أرمينيا وديا وانتهت بأربعة أهداف نظيفة.

وقدم بنزيمة أداء رائعا مع ريال مدريد، وسجل 29 هدفا، منها 11 هدفا في 10 مباريات، بالإضافة إلى ثمانية تمريرات حاسمة في جميع المسابقات.

ومع احتفاله بمرور 12 عاما على انتقاله لريال، تم اختيار بنزيمة مؤخرا كأفضل لاعب فرنسي يلعب في الخارج من قبل الاتحاد الوطني الفرنسي للاعبي كرة القدم المحترفين.

وسيضيف اللاعب إلى خيارات ديشامب الهجومية الرائعة بالفعل، في ظل وجود كيليان مبابي لاعب باريس سان جيرمان، وأنطوان غريزمان لاعب برشلونة.