الدوري الانجليزي الممتاز: ليفربول وتشيلسي يلحقان بدوري أبطال أوروبا وليستر سيتي في الدوري الأوروبي

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أسفرت الجولة الأخيرة للدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم عن تغيير مؤثر، في ترتيب فرق الصدارة، بعدما اقتنص ليفربول المركز الثالث، إثر الفوز على ضيفه كريستال بالاس، بهدفين نظيفين، بينما حل تشيلسي رابعا بعد الهزيمة أمام مضيفه أستون فيلا بهدفين مقابل هدف واحد.

وتتأهل الفرق الأربعة الأولى في الترتيب لدوري أبطال أوروبا في الموسم التالي بينما يتأهل الخامس إلى الدوري الأوروبي.

وشهدت الجولات الأخيرة للموسم صراعا شرسا بين عدة فرق بهدف حسم مركز مؤهل لدوري أبطال أوروبا.

ليفربول بطل الموسم السابق فقد الكثير من النقاط خلال الموسم، لكنه تدارك موقفه في النهاية وحقق نقاطا عدة، حسم بها المركز الثالث في الجولة الأخيرة، برصيد 69 نقطة يليه تشيلسي برصيد 67 نقطة بينما حل ليستر خامسا برصيد 66 نقطة.

سجل هدفي ليفربول السنغالي ساديو ماني بينما تعثر النجم المصري محمد صلاح، وفشل في التسجيل لينتهي الصراع بينه وبين هاري كين، نجم توتنهام على لقب هداف البطولة، لصالح الأخير والذي سجل هدفا لفريقه أمام ليستر سيتي.

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ورفع كين رصيده من الأهداف في البطولة هذا الموسم إلى 23 هدفا بفارق هدف واحد عن صلاح الذي اكتفى بتسجيل 22 هدفا.

أما بطل الموسم مانشستر سيتي فقد احتفل على أرضه، مع جمهوره بتسلم الدرع بعد فوز استعراضي، بخمسة أهداف مقابل لاشيء لضيفه إيفرتون، ليختم البطل موسمه برصيد 86 نقطة يليه قطب مانشستر الآخر مانشستر يونايتيد في المركز الثاني.