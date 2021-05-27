مباراة مانشستر يونايتد وفياريال: الفريق الإنجليزي "لم ينجح" في الموسم الحالي

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أقر مدرب مانشستر يونايتد، أوله غونار سولشار، بأن فريقه "لم يحقق نجاحا" خلال الموسم الحالي، لكنه توقع أداء أفضل في الموسم المقبل.

وخسر يونايتد أمام فياريال في نهائي الدوري الأوروبي الذي حسم بركلات الترجيح، بعدما أهدر حارس المرمى ديفيد دي خيا الركلة رقم 11 لفريقه.

كما جاء الفريق في المركز الثاني في الدوري الإنجليزي الممتاز، وبذلك لم يتوج بأي لقب منذ العام 2017.

وعند سؤاله عما إذا كان هذا الموسم ناجحا بالنسبة لفريقه، أجاب سولشار بـ"لا".

وأضاف متحدثا إلى قناة بي تي سبورت: "نحن في حاجة إلى التحسن".

"لقد قدمنا ​​أداء جيدا حقا هذا الموسم. كانت البداية صعبة. خسرنا ثلاثة مباريات من أول ست مباريات".

وقال: "لقد تقدمنا ​​في الدوري وربما اقتربنا من القمة أكثر مما كنا نظن ووصلنا إلى النهائي. لكنك بحاجة للفوز بالنهائيات لجعله موسما جيدا".

ودافع سولشار عن فريقه بعد الهزيمة أمام المنافس الأسباني، وقال إنه يعتقد أنهم يمتلكون الطريقة المناسبة للتصرف بشكل إيجابي بعد هزيمة الأربعاء في غدانسك.

وقال: "لدينا فريق قوي وتنافسي. الروح في الفريق جيدة".

وأضاف المدرب "ليس الوقت المناسب لتوجيه أصابع الاتهام. ولكن عندما تخرج بدون الكأس، فإنك لم تفعل كل شيء بشكل صحيح".

وأشار إلى أن فريقه يقترب أكثر من الفوز قائلاً: "نحن نقترب أكثر فأكثر ونصبح أفضل. كنا على بعد ركلة واحدة من الكأس وليلة سعيدة".

وقال أنه "يجب أن تكون لدينا الرغبة في العودة العام المقبل والتحسن".

"المركز الثاني لا يعني شيئا"

صدر الصورة، Getty Images التعليق على الصورة، لم يحقق مانشستر يونايتد أي لقب منذ أربع سنوات

وعانى ماركوس راشفورد، مهاجم يونايتد، من أمسية صعبة في غدانسك حيث حاول أن يغير نتيجة المباراة.

لكن مهاجم إنجلترا قال إن الفريق مصمم على تصحيح الأمور.

وقال: "الفريق لن يستسلم - ليس هناك فرصة لذلك. ومدربنا لن يسمح لنا بالاستسلام". وأضاف: "سنأتي الموسم المقبل برغبة أكبر".

وتعني الهزيمة أمام فياريال أن يونايتد لم يفز بعد بأي لقب تحت قيادة سولشار، الذي عاد للمرة الأولى إلى أولد ترافورد كمدير مؤقت في ديسمبر/كانون الأول 2018، قبل أن يصبح مدربا دائما في مارس/آذار من العام التالي.

ومرت حتى الآن أربع سنوات منذ آخر مرة فاز فيها يونايتد بلقب - وكان ذلك عندما حقق ثنائية كأس رابطة الأندية الأوروبية والدوري الأوروبي في موسم 2016-2017.

لكنّ راشفورد المحب للتحدي واثق من أن النادي سيعود أقوى خلال الموسم المقبل.

وقال: "الناس يقولون الكثير عن انحدار مستوى مانشستر يونايتد... لكن لدينا كل شيء للمنافسة على أعلى المستويات".

وأضاف: "مانشستر سيتي فاز بالدوري الانجليزي وانتهى بنا الأمر في المركز الثاني. لا يعني ذلك شيئا. فاز فياريال بالدوري الأوروبي، كنا في المركز الثاني. وذلك بالنسبة لنا لا شيء (ليس انجازا)".