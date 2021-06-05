الدوري الإنجليزي: البرتغالي روبن دياز أفضل لاعب وغوارديولا أفضل مدرب للمرة الثالثة

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صدر الصورة، Getty Images التعليق على الصورة، غوارديولا ودياز احتفلا بفوزهما بألقاب الأفضل في الدوري الإنجليزي المنتهي بعد الفوز بالدوري الإنجليزي الممتاز

حصل مدافع مانشستر سيتي روبن دياز، على جائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي الممتاز (بريمير ليغ) موسم 2020-2021، بينما حصل مدرب الفريق بيب غوارديولا، على جائزة أفضل مدير فني.

وتفوق دياز على منافسين كبار كان من بينهم المصري محمد صلاح، لاعب ليفربول، وروي كين، من توتنهام الفائز بالحذاء الذهبي.

وتم تحديد الفائز بألقاب الأفضل في الدوري المنتهي من خلال تصويت الجمهور على موقع EA Sports، بالإضافة إلى أصوات قادة العشرين فريقا في الدوري الإنجليزي الممتاز ولجنة من خبراء كرة القدم.

ولعب المدافع البرتغالي دياز، 24 عاما، دورا مؤثرا في دفاع مانشستر سيتي وساهم في فوز فريقه ببطولة الدوري الإنجليزي للمرة الثالثة خلال أربع سنوات فقط.

وكانت رابطة كتاب كرة القدم قد اختارت دياز في مايو/آيار الماضي، للفوز بلقب أفضل لاعب كرة قدم للرجال.

أما غوارديولا فقد حصل على لقبه المفضل، أفضل مدرب في الدوري الإنجليزي الممتاز للمرة الثالثة خلال أربع سنوات.

وانتقل دياز إلى سيتي قادما من بنفيكا البرتغالي مقابل 65 مليون جنيه إسترليني في سبتمبر/أيلول الماضي، وشارك في 32 مباراة في الدوري، ولعب دورا في عدم دخول أي أهداف مرمى السيتي في 15 مباراة بالدوري.

وفاز مانشستر سيتي في 23 مباراة بالدوري شارك فيها دياز، كما فاز بكأس رابطة الأندية للمحترفين وحصل على المركز الثاني في دوري أبطال أوروبا، بعد الهزيمة من تشيلسي.

وكان هناك تنافس شديد على لقب أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي بين عدد من نجوم البطولة وهم:

كيفن دي بروين- لاعب مانشستر سيتي ، وهاري كين - الحائز على الحذاء الذهبي من توتنهام، وبرونو فرنانديز- لاعب مانشستر يونايتد، ومحمد صلاح - لاعب ليفربول، ماسون ماونت-لاعب تشيلسي، وتوماس سوسيك- لاعب وستهام يونايتد، وجاك غريليش - قائد فريق أستون فيلا.

وتم اختيار دياز أيضا ضمن التشكيلة المثالية لفريق الدوري الإنجليزي من جانب اتحاد لاعبي كرة القدم المحترفين (PFA)، ويتنافس للفوز بجائزة PFA لأفضل لاعب في العام، والتي تم الإعلان عنها يوم الأحد.

أما لقب أفضل مدرب فشهد تنافسا بين غوارديولا، ومارسيلو بيلسا، وديفيد مويس، وبريندان رودجرز، وأولي جونار سولشاير، وفاز مدرب سيتي بأصوات الجمهور بجانب أصوات لجنة من خبراء كرة القدم.