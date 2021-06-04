كأس العالم: مباراة "متميزة" بين الأرجنتين وتشيلي في تصفيات أمريكا الجنوبية

قبل ساعة واحدة

صدر الصورة، Getty Images التعليق على الصورة، ميسي يمنح التقدم للأرجنتين من ضربة جزاء

قال نجم المنتخب الأرجنتيني ليونيل ميسي إن المباراة التي تعادلت فيها بلاده أمام تشيلي في تصفيات كأس العالم كانت "متميزة"، لأنها أول مباراة للأرجنتين، منذ وفاة الأسطورة دييغو مارادونا، كابتن الفريق السابق.

وقد توفي مارادونا وعمره 60 عاما في نوفمبر/ تشرين الثاني بعد تعرضه لأزمة قلبية.

ومنح ميسي التقدم لبلاده من ضربة جزاء في الدقيقة 24 من المباراة، ولكن ألكسيس سانتشيز، عادل النتيجة لصالح تشيلي، وحرم الأرجنتين من احتلال المركز الأول في المجموعة على حساب البرازيل.

وقال ميسي: "إنها مباراة متميزة لأنها أول مباراة نلعبها منذ رحيل مارادونا".

ولم يلعب منتخب الأرجنتين منذ أكثر من ستة أشهر بعدما تأجلت مبارتان في مارس/ آذار بسبب جائحة فيروس كورونا.

ومنح الحكم ضربة جزاء للأرجنتين نفذها صانع ألعاب برشلونة بنجاح في الدقيقة 24 بعد سقوط زميله لوتارو مارتنيز في منطقة الجزاء بسبب مخالفة من غيليرمو ماريبان.

وبعد 12 دقيقة جاء هدف التعادل عن طريق سانتشيز.

وكاد ميسي أن يسجل هدفا ثانيا من تسديدة مباشرة، لولا تصدي الحارس كلاوديو برافو الناجح في الوقت الإضافي من الشوط الأول. واصطدمت كرته بالعارضة في محاولة أخرى قبل 10 دقائق من نهاية المباراة.

وفي مباريات أخرى من تصفيات أمريكا الجنوبية، فاز منتخب كولومبيا على بيرو بثلاثة أهداف مقابل صفر في ليما.

وفي غياب إيديسون كافاني المُعاقَب، رضي منتخب الأورغواي بالتعادل دون أهداف في مونتيفيديو أمام براغواي. وفاز منتخب بوليفيا بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد أمام فنزويلا في لاباز.