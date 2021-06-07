روجر فيدرر ينسحب من بطولة فرنسا المفتوحة

7 يونيو/ حزيران 2021، 03:44 GMT

صدر الصورة، Getty Images التعليق على الصورة، لعب روجيه فيدرر مباراة الدور الثالث مساء السبت أمام مدرجات فارغة

انسحب اللاعب السويسري روجر فيدرر من بطولة فرنسا المفتوحة للتنس (رولان غاروس)، لحماية جسده، رغم بلوغه الدور الرابع.

واتخذ فيدرر - الفائز بـ 20 لقبا في البطولات الأربع الكبرى (غراند سلام) - القرار في اليوم التالي للفوز الشاق في الدور الثالث على دومينيك كوبفر.

وقال فيدرر، البالغ من العمر39 سنة: "بعد عمليتين جراحيتين في الركبة وأكثر من عام من إعادة التأهيل، من المهم أن أستمع إلى جسدي وأتأكد من عدم دفع نفسي بسرعة كبيرة في طريقي إلى التعافي".

وكان من المقرر أن يواجه فيدرر الإثنين الإيطالي ماتيو بيريتيني المصنف التاسع.

وقال فيدرر في بيان أصدره منظمو بطولة فرنسا المفتوحة: "بعد مناقشات مع فريقي، قررت أنني سأحتاج إلى الانسحاب من رولان غاروس اليوم".

وأضاف: "أشعر بسعادة غامرة لأنني فزت في ثلاث مباريات. ليس هناك شعور أفضل من العودة إلى الملعب".

وخضع فيدرر، الفائز ببطولة فرنسا المفتوحة عام 2009، لجراحتين في الركبة العام الماضي، ولعب ثلاث مباريات فقط في 16 شهرا قبل أن يصل إلى باريس.

ولم يخف سرا أن أولويته لهذا العام هي بطولة ويمبلدون، التي تبدأ في 28 يونيو/ حزيران.

وخلال المباراة الطويلة السبت ضد كوبفر، التي انتهت في الساعة 00:43 بالتوقيت المحلي، بدا فيدرر غير مرتاح في بعض الأحيان، وافتقر إلى السلاسة رغم فوزه.

وأشار اللاعب السويسري بالفعل بعد المباراة مباشرة إلى أن الانسحاب يمكن أن يكون خيارا، إذا شعر أنه سيكون هناك الكثير من المخاطر على ركبته.

هل هذه آخر مشاركات فيدرر في بطولة فرنسا المفتوحة؟

لم يشارك السويسري، الذي سيبلغ الأربعين من العمر في أغسطس/ آب المقبل، كثيرا في رولان غاروس في السنوات الأخيرة، إذ غاب عن ثلاث نسخ متتالية منذ عام 2016 بسبب الإصابة ورغبته في تدبير الحمل الواقع عليه.

وقد عاد في عام 2019 وبلغ نصف النهائي لكنه غاب عن بطولة العام الماضي، حين كان يتعافى من جراحة في الركبة.

ولم يعط فيدرر أي فكرة عما إذا كانت هذه المرة ستكون آخر ظهور له في رولان غاروس، لكنه قد يميل إلى توديع البطولة بطريقة مناسبة بعد أن أقيمت مباراته في الدور الثالث أمام مدرجات فارغة في وقت متأخر من الليل.