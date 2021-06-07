بطولة أمم أوروبا 2020: ما الذي أغضب روسيا في قميص منتخب أوكرانيا لكرة القدم؟

قبل 5 ساعة

صدر الصورة، AFP التعليق على الصورة، قميص منتخب أوكرانيا لكرة القدم مطرّز برسم لحدودها شاملة منطقة القرم التي ضمتها روسيا

تسبب شعار جديد على قميص منتخب أوكرانيا لكرة القدم في إثارة الغضب في موسكو.

إذ تحيط بالشعار خطوط توضح خارطة لأوكرانيا تضمّ شبه جزيرة القرم التي ضمتها روسيا عام 2014.

وكشفت أوكرانيا عن قميص منتخبها لكرة القدم المشارك في بطولة أمم أوروبا 2020 والمزمع انطلاقها في 11 يونيو/حزيران الجاري، وبينما تظهر خارطة البلاد على صدر القميص، طُرِّزت على ظَهره عبارة تقول "المجد لأوكرانيا".

وتعدّ روسيا شبه جزيرة القرم منذ عام 2014 جزءا من أراضيها وسط رفض دولي.

ورأى برلماني روسي أن ما تضمنه قميص المنتخب الأوكراني يمثل "استفزازًا سياسيا".

وكشف رئيس الاتحاد الأوكراني لكرة القدم أندري بافيلكو عما يحمله قميص منتخب بلاده من تطريز في مقطع فيديو عبر صفحته على فيسبوك يوم الأحد، قبل أيام من انطلاق البطولة.

وعلى صدر القميص الأصفر تظهر حدود أوكرانيا باللون الأبيض، شاملة شبه جزيرة القرم ومنطقتي دونتسك ولوغانسك الخاضعتين لسيطرة انفصاليين موالين لروسيا.

صدر الصورة، FACEBOOK/ANDRII PAVELKO/REUTERS التعليق على الصورة، فيديو ترويجي يظهر فيه قميص منتخب أوكرانيا لكرة القدم وعليه تطريز بخارطة أوكرانيا

وتمثل العبارة المطرزة على ظهر قميص المنتخب الأوكراني، والتي تقول "المجد لأوكرانيا"، شعارًا ردّده متظاهرون وأجبروا الرئيس الأوكراني الموالي لروسيا، فيكتور يانوكوفيتش على التنحي عام 2014.

وقال رئيس الاتحاد الأوكراني لكرة القدم: "نعتقد أن القميص في صورته الجديدة سيعطي دَفعة للاعبي المنتخب الذين سيشعرون أنهم يقاتلون من أجل أوكرانيا كلها".

لكن المتحدثة باسم الخارجية الروسية، ماريا زخاروفا، انتقدت الخريطة التي طرزت على القميص الأوكراني.

وقالت زخاروفا إن فريق كرة القدم الأوكراني "يتوّهم المستحيل إذ يضمّ القرم الروسية إلى خارطة أوكرانيا".

ووصفت المسؤولة الروسية الشعار على قميص المنتخب الأوكراني بأنه قومي وبأنه صدى للشعارات النازية.

ووصف البرلماني الروسي ديمتري سفيشتشيف قميص المنتخب الأوكراني الجديد بأنه "غير مناسب تماما"، داعيًا الجهة المنظمة للبطولة إلى اتخاذ إجراء.