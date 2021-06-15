تصفيات كأس العالم وكأس آسيا: لقاء كروي حاسم بين العراق وإيران

قبل 4 ساعة

صدر الصورة، Reuters التعليق على الصورة، فاز المنتخب العراقي على منتخب هونغ كونغ 3-1

تقدم المنتخب الإيراني بهدف واحد مقابل لاشيء في نهاية الشوط الأول من مباراته مع المنتخب العراقي الجارية الآن على أرض ملعب الشيخ علي بن محمد آل خليفة بمدينة المحرق في البحرين.

وسجل هدف المنتخب الإيراني اللاعب سردار أزمون في الدقيقة 35 من الشوط الأول للمباراة.

وتأتي هذه المباراة في نطاق مباريات الجولة العاشرة والأخيرة من التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2022 في قطر وكأس آسيا 2023 في الصين.

وتشمل المجموعة منتخبات العراق وإيران والبحرين وهونغ كونغ وكمبوديا.

ويتصدر المنتخب العراقي ترتيب المجموعة، برصيد 17 نقطة من 7 مباريات لم يهزم في أي منها (فاز بـ 5 وتعادل في مباراتين)، ويتقدم بفارق نقطتين عن المنتخب الإيراني في المركز الثاني.

وكان الإيرانيون قد خاضوا أيضا 7 مباريات، بينما تراجع المنتخب البحريني إلى المركز الثالث، برصيد 12 نقطة من 7 مباريات.

وكان المنتخب الإيراني قد فاز في مباراته الأخيرة على نظيره الكمبودي بـ 10 أهداف للاشيء، بينما فاز العراقيون على منتخب هونغ كونغ 3-1.

وكان المنتخب العراقي قد فاز على المنتخب الكمبودي 4-1 في المباراة التي جمعت بين المنتخبين يوم الإثنين 11 حزيران / يونيو.

وفي مباراة ثانية ستجري الثلاثاء أيضا، يلتقي منتخب البحرين مع هونغ كونغ.

وكان المنتخب البحريني قد خسر أمام نظيره الإيراني 3-1.

وليس للبحرينيين أمل كبير في التأهل، إلا في حالة فوز العراق على إيران، وفوزهم بفارق كبير من الأهداف على منتخب هونغ كونغ المعروف بلعبه الدفاعي. وفي هذه الحالة، سيتأهل البحرينيون كأفضل صاحب مركز ثان.

يذكر أن متصدري ترتيب المجموعات الثمان، وأفضل 4 منتخبات تحتل المركز الثاني سيتأهلون إلى المرحلة النهائية في التصفيات المؤهلة لبطولة كأس العالم 2022، وضمان التأهل رسميًا إلى كأس آسيا 2023.

تأريخ طويل من المنافسة

وللعراق وإيران تأريخ طويل من المنافسة الكروية. فمنذ عام 1962 إلى اليوم، فقد واجه منتخبا البلدين أحدهما الآخر 29 مرة، فاز الإيرانيون في 15 مباراة منها بينما لم يتمكن العراقيون من الفوز إلا بـ 6 مباريات.