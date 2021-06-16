سيرخيو راموس يغادر ريال مدريد الإسباني بعد مسيرة حافلة استمرت نحو 16 عاما

قبل ساعة واحدة

صدر الصورة، Getty Images

يستعد سيرجيو راموس، لاعب ريال مدريد الإسباني لمغادرة الفريق بعد مسيرة حافلة، حيث أعلنت إدارة النادي أنها ستنظم مؤتمرا صحفيا وداعيا، لنجم الفريق الذي استمرت مسيرته مع النادي 16 عاما.

وحصل راموس البالغ من العمر، 35 عاما على 4 ألقاب دوري أبطال أوروبا، منذ انضمامه إلى ريال مدريد عام 2005 قادما من فريق إشبيلية.

وشارك نجم الدفاع وقائد ريال مدريد في 671 مباراة مع الفريق، وسجل خلال تلك المسيرة 101 هدفا.

وينتهي عقد راموس مع الفريق بنهاية الشهر الجاري.

وكان انضمام راموس لريال مدريد عام 2005 في صفقة قياسية، بالنسبة لأسعار المدافعين، قد تم في ولاية فلورينتينو بيريز الأولى في منصب رئيس النادي.

ويعتبر راموس واحدا من أبرز المدافعين في عصره، وحصل على 22 لقبا وبطولة، وسجل أهدافا لاتنسي بالنسبة لمشجعي الفريق، منها هدف التعادل لفريقه أمام أتليتكو مدريد، في الدقيقة 93 في نهائي دوري أبطال أوروبا موسم 2014.

وفاز ريال مدريد وقتها باللقب الأوروبي العاشر في تاريخه، بعدما سجل 3 أهداف أخرى، في الوقت الإضافي لتنتهي المباراة بفوز الريال بأربعة أهداف مقابل هدف واحد.

وسيصبح راموس لاعبا حرا خلال أيام وذلك بعد ما يقرب من شهر، من استبعاده من قائمة المنتخب الإسباني بقيادة المدير الفني لويس إنريكي، والذي يشارك في بطولة الأمم الأوروبية.