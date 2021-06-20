أشرف حكيمي :المدافع المغربي يتلقى عرضا من تشيلسي وتوقعات بآخر باريس سان جيرمان
يتنافس فريقا كرة القدم تشيلسي الإنجليزي والفرنسي باريس سان جيرمان على ضم مدافع إنتر ميلان المغربي أشرف حكيمي.
وقالت تقارير إن تشيلسي الإنجليزي تقدم بعرض قيمته 60 مليون يورو لضم حكيمي مع احتمالات أن يكون مدافع تشيلسي ماركوس ألونسو جزءا من الصفقة.
لكن من المعروف أن اندية الدوري الإيطالي تفضل إتمام انتقالات اللاعبين مقابل أموال فقط.
ويعاني إنتر ميلان من صعوبات مالية بسبب فيروس كورونا الذي أثر سلبا على مجموعة صانينغ الصينية المالكة للنادي الإيطالي.
وأعلن روميلو لوكاكو نيته البقاء في النادي الإيطالي، مما يجعل بيع حكيمي من الأمور التي تساعد على تخفيف الضغوط المالية التي يتعرض لها إنتر ميلان.
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في غضون ذلك، أبدى نادي باريس سان جيرمان الفرنسي اهتمامه بضم اللاعب. ورغم أن فرص تشيلسي في الوقت الحالي أفضل في الحصول على حكيمي، 22 سنة، قد يتقدم النادي الفرنسي بعرض أفضل يمكنه من ضم اللاعب.
وأنفق نادي تشيلسي الإنجليزي 220 مليون جنيه إسترليني على ضم لاعبين جدد في الموسم الماضي، مما مكنه من ضم خمسة من أفضل اللاعبين في الدوريات الأوروبية أبرزهم تيمو ويرنر وكاي هافريتز.
وفاز تشيلسي بلقب دوري أبطال أوروبا 2021، لكنه لا يزال في المركز الرابع في الدوري الإنجليزي بعد ليفربول، ومانشستر سيتي، ومانشستر يونايتد، مما يجعل النادي الأزرق حريصا على ضم المزيد من اللاعبين لتعزيز أداء الفريق وتحقيق إنجاز على صعيد الدوري الإنجليزي أيضا.
وانضم المدافع المغربي لإنتر ميلان الموسم الماضي من ريال مدريد بعد أن أنهى مع الفريق الإسباني موسما ناجحا أثناء وجوده على سبيل الإعارة من نادي بروسيا دورتموند في الدوري الألماني.
وكان إنتر ميلان يعتمد على حكيمي كلاعب أساسي أسهم فيما حققه الفريق من إنجازات الموسم الماضي، إذ شارك اللاعب في 45 مباراة في جميع المسابقات.