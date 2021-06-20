رابطة لاعبات التنس المحترفات: أنس جابر أول امرأة عربية تتوج بلقب بطولة برمنغهام

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صدر الصورة، Getty Images التعليق على الصورة، أنس جابر تحمل كأس مود واتسون بعد فوزها على كاساتكينا

صنعت التونسية أنس جابر التاريخ، يوم الأحد، عندما أصبحت أول امرأة عربية تحصد لقبا في بطولات رابطة لاعبات التنس المحترفات، بفوزها على الروسية داريا كاساتكينا في المباراة النهائية على الملاعب العشبية في برمنغهام.

وفازت أنس، وهي رائدة تنس السيدات في شمال إفريقيا، بنتيجة 7-5 و6-4 لتحرز اللقب أخيرا بعد خسارتها في نهائيين سابقين.

وقالت للجماهير في ملعب آن جونز سنتر "أنا فخورة للغاية. لقد كافحت كثيرا وكان من الصعب بالنسبة لي الفوز بلقب اتحاد لاعبات التنس المحترفات".

وأضافت "كان علي أن أحقق ذلك. كان علي أن أفوز بهذا اللقب لمجرد أن أتنفس الصعداء قليلا وأن أكون مثالا يحتذى به أيضا".

وكانت جابر، المعروفة بإبداعها في صنع اللقطات وإطلاقها للعلامة التجارية، خسرت أمام كاساتكينا في نهائي موسكو عام 2018.

وقالت جابر المصنفة الـ 24 عالميا "آخر مرة لعبت فيها مع داريا خسرت وكنت أبكي. هذا الصباح كنت أفكر هل سأبكي مع خيبة أمل الليلة أم سأحتفل"؟

ثمرة سنوات عمل

ويعني فوز جابر أنها فازت الآن بـ 28 مباراة في الجولة هذا العام، أكثر من أي لاعبة أخرى، باستثناء المصنفة الأولى عالميا آش بارتي.

وسبق للنجمة التونسية البالغة من العمر 26 عامًا أن بلغت مباراتين نهائيتين، الأولى في موسكو عام 2018 عندما خسرت أمام كاساتكينا نفسها، وفي تشارلستون الموسم الحالي حين خسرت أمام الأسترالية أسترا شارما.

ويعد تتويج جابر ثمرة سنوات عمل طويلة وطموح للفوز بدورة غراند سلام الذي بدأ في سنّ الثالثة في مدينة سوسة الساحلية شرق تونس.