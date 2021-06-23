محمد صلاح ولاعبون آخرون في ليفربول لن يشاركوا على الأرجح في دورة الألعاب الأولمبية في طوكيو

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التعليق على الصورة، محمد صلاح سجل 22 هدفا لفريق ليفربول الموسم الماضي

لا يتوقع نادي ليفربول الإنجليزي مشاركة أي من لاعبيه في دورة الألعاب الأولمبية بطوكيو، بمن فيهم نجم المنتخب المصري محمد صلاح.

فقد أخطر النادي اتحادات كرة القدم المعنية بأنه لا يريد أن يشارك لاعبوه في المنافسة التي تجري من 22 يوليو/ تموز إلى 7 أغسطس/ أب.

وهذا يعني أن محمد صلاح، البالغ من العمر 29 عاما، سيغيب عن الألعاب، ولكن رئيس الاتحاد المصري، أحمد مجاهد، متمسك بالأمل في مشاركته.

واعترف مجاهد بصعوبة الموقف، قائلا: "لا أريد أن أقول إن مشاركته مستحيلة، ولكنها مسألة صعبة".

وتتكون المنتخبات الأولمبية من لاعبين أعمارهم أقل من 23 عاما، ولكن يُسمح بمشاركة ثلاثة لاعبين فوق هذا السن.

وسبق أن أقر الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) بأن الأندية ليست ملزمة بإعفاء لاعبيها، ممن تجاوزوا 23 عاما، للمشاركة في دورة الألعاب الأولمبية.

ويبدأ فريق ليفربول منافسات الدوري الإنجليزي يوم 14 أغسطس/ آب أمام الصاعد الجديد نوريتش سيتي.

وقال مجاهد في تصريح لقناة تلفزيونية محلية إن "صلاح وافق على قيادة المنتخب الأولمبي، خلال المعسكر الأخير للمنتخب المصري".

"وقد اتصلنا بنادي ليفربول من أجل إعفاء صلاح للالتحاق بالمنتخب الأولمبي، وقالوا إنهم ينتظرون موافقة الطاقم الفني".

"وفي النهاية رفض ليفربول الطلب لأنهم لا يريدون خسارة اللاعب في بداية الموسم، ثم في يناير/ كانون الثاني في كأس أمم أفريقيا".

"تحدثنا مع صلاح مرة أخرى، فقال لنا إنه سيحاول مرة أخرى التوصل إلى حل من الطاقم الفني والفريق، وسيجد حلا خلال اليومين المقبلين".