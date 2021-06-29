يورو 2020: إنجلترا تفوز على ألمانيا بهدفين وتطيح بها من دور الستة عشر

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حقق المنتخب الإنجليزي لكرة القدم فوزا تاريخيا على نظيره الألماني ويتأهل لدور الثمانية لبطولة كأس أمم أوروبا "يورو 2020".

وفاز المنتخب الإنجليزي بهدفين مقابل لا شيء في المباراة التي أقيمت على ملعب ويمبلي أمام 43 ألف متفرج.

ويعد هذا أول فوز للمنتخب الإنجليزي على نظيره الألماني في الأدوار الإقصائية لأي بطولة كبرى منذ عام 1966.

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سجل رحيم ستيرلنغ الهدف الأول لفريقه في الدقيقة 75 وأضاف هاري كين الهدف الثاني في الدقيقة 86.

وشهدت المباراة تألق حارس مرمى انجلترا جوردان بيكفورد الذي أنقذ مرماه من فرصتي هدفين للاعبين تيمو فيرنر وكاي هافرتز.

وقبل أن يسجل كين هدف فريقه الثاني، أضاع اللاعب الألماني المخضرم توماس مولر فرصة تعديل النتيجة في الدقيقة 81 بعد أن انفرد بحارس مرمى انجلترا وسدد الكرة خارج الشباك بطريقة غريبة.