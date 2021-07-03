يورو 2020: هل يحقق الفريق الإنجليزي إنجازا تاريخيا بالصعود إلى نصف النهائي لأول مرة منذ 25 عاما؟

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صدر الصورة، Getty Images التعليق على الصورة، انجلترا تواجه أوكرانيا بعد فوزها في مباراة خروج المغلوب على ألمانيا في استاد ويمبلي الثلاثاء

يواجه المنتخب الإنجليزي، مساء السبت، المنتخب الأوكراني في مباراة التأهل لنصف نهائي بطولة أوروبا يورو 2020.

وتسعى انجلترا للتأهل للمرة الأولى لنصف نهائي البطولة منذ 25 عاما.

وبعد أن أنهت انتظارا دام 55 عاما للفوز في مباراة خروج المغلوب على ألمانيا في استاد ويمبلي يوم الثلاثاء، سيواجه فريق المدرب الانجليزي، جاريث ساوثغيت، الفائز في مباراة التشيك و الدنمارك على الملعب الوطني، إذا فاز في مباراته أمام نظيره الأوكراني، التي تقام في روما.

ومباراة السبت هي الأولى لإنجلترا خارج أرضها في البطولة، بعد أن خاضت أول أربع مباريات على ملعب ويمبلي.

وبسبب قيود السفر الخاصة بوباء كورونا، لم يسمح للمشجعين الانجليز بالسفر لحضور المباراة، ما يعني احتمالية أن يكون عدد مشجعي أوكرانيا في ستاد ستاديو أوليمبيكو أكثر من مشجعي إنجلترا.

وقال ساوثغيت، الذي قاد إنجلترا إلى نصف نهائي كأس العالم 2018: "اعتاد لاعبونا على اللعب بدون مشجعين الموسم الماضي وكان عليهم خلق أجواء خاصة بهم".

وأضاف "تحتاج إلى قيادة على أرض الملعب في هذه اللحظات ولدينا بعض القادة الجيدين".

وإذا ما فاز الفريق الإنجليزي، الذي لم يهزم في أي مباراة منذ بدء البطولة، فإنه سيتأهل إلى نصف نهائي بطولة أوروبا 2020 لأول مرة منذ نسخة يورو 96.

"لقد غيرنا مستقبلنا"

أيا تكن نتيجة مباراتها أمام انجلترا، فقد دخلت أوكرانيا التاريخ بالفعل بوصولها إلى مرحلة خروج المغلوب، أي الأدوار الإقصائية، لأول مرة.

ويدير الفريق الأوكراني أحد أعظم لاعبيه - الحائز على جائزة الكرة الذهبية عام 2004 - أندريه شيفتشينكو.

وعلى الرغم من خسارته في مباراتين من مباريات المجموعة الثلاث، تقدم منتخب أوكرانيا كواحد من أفضل أربعة منتخبات في المركز الثالث في البطولة التي تضم 24 فريقا.

فقد شارك الأوكرانيون في مباراة مثيرة في دور الستة عشر ضد السويد، وسجل أرتيم دوفبيك هدفا في الوقت الإضافي من الشوط الإضافي ليتأهل فريقه إلى مباراة ربع النهائي مع إنجلترا.

صدر الصورة، Getty Images التعليق على الصورة، فازت أوكرانيا على السويد 1/ صفر في دور الـ 16 بهدف سجله أرتيم دوفبيك في الوقت الإضافي من الشوط الإضافي.

وقال شيفتشينكو، مهاجم تشيلسي السابق، "نحن هنا، وهذه فرصتنا لتغيير المستقبل، وقد فعلنا ذلك بالفعل"، مضيفا "انجلترا فريق رائع، لديه مدرب رائع والكثير من اللاعبين الرائعين. ستكون المباراة صعبة بالنسبة لنا".

يحتل المنتخب الأوكراني المرتبة 24 لأفضل المنتخبات في العالم، أي 20 مركزا بعد المنتخب الإنجليزي، ومع ذلك، فقد هزم منتخب الأسود الثلاثة مرة واحدة فقط 1-0 في تصفيات كأس العالم 2009، من بين سبع لقاءات.

ويضم الفريق الأوكراني لاعبيْن يلعبان مع أندية في الدوري الإنجليزي الممتاز، يارمولينكو لاعب وست هام وأوليكسندر زينتشينكو، الذي فاز بالدوري الإنجليزي ثلاث مرات وكأس الاتحاد الإنجليزي منذ انضمامه إلى مانشستر سيتي قبل خمس سنوات.

وقال ساوثغيت "هجوم الفريق الأوكراني يمتل تهديدا لنا، لديهم معنويات عالية، أظهروها في مباراتهم ضد السويد".

"إنجلترا تقترب من نصف النهائي"

قدمت إنجلترا أداء جيدا حتى الآن. لقد كانت حذرة، لكنها نجحت.

وحققت أوكرانيا نتيجة رائعة أمام السويد، لكن الشيء الذي يميز هذه البطولة هو أن الأداء الجيد يُقاس بقدر أداء أسوأ لاعب لديك.

فلدى الفريقين بعض اللاعبين الجيدين، لكن لديهم بعض اللاعبين العاديين أيضا.

ولا تزال شباك إنجلترا نظيفة إذ لم تستقبل أي هدف حتى الآن. ويدرك ساوثغيت أن فريقه سيحصل دائما على فرص في المباريات القادمة، فالعودة إلى ويمبلي في دور نصف النهائي أمر يكاد يكون في متناول أيديهم.

وأكد سيمون غليف، رئيس قسم التحليل الرياضي في شركة البيانات نيلسنز غراسينوت، إن إنجلترا هي المرشحة الآن للفوز ببطولة أوروبا 2020.

وقال غليف "أوكرانيا هي الفريق الأقل تصنيفا بين من وصلوا إلى نصف نهائي يورو 2020، فهي تحتل حاليا المرتبة 30 في العالم حسب تصنيف غراسينوت العالمي".