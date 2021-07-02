يورو 2020: إسبانيا وإيطاليا تتأهلان لنصف نهائي البطولة بعد إقصائهما لسويسرا وبلجيكا

قبل 25 دقيقة

صدر الصورة، Getty Images التعليق على الصورة، أقيم اللقاء بين إسبانيا وسويسرا على ملعب "غازبروم آرينا" في روسيا

ضرب المنتخبان الإسباني والإيطالي موعدا في نصف نهائي بطولة أمم أوروبا "يورو 2020"، في ملعب ويمبلي في العاصمة البريطانية، بعد إقصائهما كل من المنتخبين السويسري والبلجيكي في ربع النهائي.

واحتاجت إسبانيا لركلات الترجيح لكي تضع قدمها في المربع الذهبي، بعد إنتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله في اللقاء الذي جمعها، الجمعة، مع سويسرا على أرضية ملعب "غازبروم آرينا" في مدينة سان بطرسبورغ الروسية.

وافتتح "الماتادور" التسجيل مبكرا عندما وصلت الكرة إلى جوردي ألبا إثر ركنية من كوكي، تابعها منخفضة بيسراه من خارج المنطقة، حاول دنيس زكريا تشتيتها الا أنها تابعت طريقها الى المرمى في الدقيقة 8.

ولم يشهد الشوط الأول خطورة تذكر على المرميين، في ظل أفضلية إسبانية تجلت بضربة حرة لكوكي علت العارضة في الدقيقة 17، ورأسية لسيزار أزبيلكويتا إثر ركنية من كوكي تصدى لها يان سومر في الدقيقة 25.

وفي بداية الشوط الثاني، كاد زكريا أن يعوّض خطأه عندما تابع برأسه الكرة من ركنية مرت قريبة من القائم الأيمن لمرمى إسبانيا في الدقيقة 56.

وانتظرت سويسرا حتى الدقيقة 64 لتسدّد للمرة الأولى على المرمى بعد تبادل مميز للكرة بين البديل فارغاس وستيفن زوبر، وصلت إلى الأخير داخل المنطقة تابعها من زاوية ضيقة قرب القائم الأيمن، تصدى لها الحارس أوناي سيمون في الدقيقة 64.

وبعد ذلك بأربع دقائق، استفاد فرويلر من سوء تفاهم بين قلبي دفاع إسبانيا أيميريك لابورت وباو توريس ليقتنص الكرة ويمررها خالصة إلى جيردان شاكيري الذي أسكنها على يمين سيمون، ليصبح الأخير أفضل هداف لمنتخب بلاده في تاريخ البطولة القارية بـ 4 أهداف.

وتلقت سويسرا ضربة موجعة بطرد فرويلر في الدقيقة 77، لتدخله على مورينو الذي دخل بديلا لموراتا بعد عشر دقائق من انطلاق الشوط الثاني.

وكاد مورينو أن يخطف هدف الفوز عندما سدد كرة قوية على المرمى تصدى لها سومر في الدقيقة 84، ليحتكم الفريقان إلى التمديد.

وأهدر مورينو فرصة محققة مع انطلاق الشوط الإضافي الأول، عندما وصلته عرضية متقنة من ألبا على باب المرمى تابعها قريبة من القائم في الدقيقة 92.

وأنقذ سومر مرماه من فرص خطيرة، أولها لألبا الذي وصلته كرة من أورياسابال فوق المدافعين، حولها نحو الشباك ثم أبعدها السويسري بدوره إلى ركنية ليتصدى مجددا لرأسية ماركوس يورنتي في الدقيقة 96، قبل أن يبعد تسديدة أخرى من مورينو في الدقيقة 101، ومحاولة قوية من أورياسابال بيسراه من داخل المنطقة في الدقيقة 104.

واستمر الضغط الإسباني في الشوط الإضافي الثاني عبر البديل داني أولمو بعد أن تابع كرة "على الطائر" إثر تمريرة من ألبا استقرت بين يدي سومر في الدقيقة 11، قبل أن تعلو كرته العارضة من مسافة قريبة بعدها بدقيقة.

وكان ماريو غافرانوفيتش اللاعب السويسري الوحيد الذي سجل ركلته الترجيحية، فيما ارتدت كرة قائد إسبانيا سيرجيو بوسكتس من القائم، وتصدى سومر لكرة رودري، في حين سجل أولمو ومورينو محاولتيهما.

من جانبه، تصدى سيمون لركلتي فابيان شار ومانويل أكانجي، فيما علت تسديدة روبن فارغاس العارضة قبل أن يحسم ميكيل أورياسابال الفوز، في مباراة تألق فيها أيضا سومر الذي قام بعشرة تصديات خلالها، وهو رقم قياسي في نسخة هذا العام.

وكانت هذه المرة الأولى التي تصل فيها سويسرا الدور الربع نهائي للـ "يورو" في تاريخها، بعد إقصائها فرنسا بطلة العالم في دور ثمن النهائي، وهي الأولى في بطولة كبرى منذ 67 عاما.

إيطاليا وبلجيكا

صدر الصورة، Getty Images التعليق على الصورة، لاعبو إيطاليا يحتفون بالفوز على بلجيكا

أما اللقاء الثاني، فانتهى بفوز إيطاليا بهدفين مقابل هدف على ملعب "أليانز آرينا" في ميونيخ.

وسجل ليوناردو بونوتشي هدفا لإيطاليا في الدقيقة 13، لكن الحكم ألغاه بداعي التسلل.

وكاد كيفين دي بروين أن يفتتح التسجيل لبلجيكا عندما دخل منطقة جزاء "الآدزوري" بعد جولة فردية رائعة، وسدد الكرة لكن الحارس جيانلويجي دوناروما أبعدها إلى ركنية، في الدقيقة 22.

بعد لحظات، أتيحت الفرصة لروميلو لوكاكو، عندما تخطى الدفاع الإيطالي قبل أن يتم التصدي لتسديدته.

وجاءت الدقيقة 31 كي تحمل بشرى سارة لإيطاليا، عندما أسكن نيكولو باريلا كرته في يسار مرمى تيبو كورتوا.

وبعد 13 دقيقة، ضاعف لورينزو إنسيني النتيجة بعدما شق طريقه صوب مرمى كورتوا، ووضع الكرة على يمين الأخير.