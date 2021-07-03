يورو 2020: انجلترا تتقدم على أوكرانيا بهدف هاري كين في الشوط الأول

قبل 12 دقيقة

صدر الصورة، Getty Images التعليق على الصورة، هاري كين محتفلاً بتسجيل الهدف

انتهى الشوط الأول من المباراة التي تجمع بين المنتخب الإنجليزي لكرة القدم و منتخب أوكرانيا بهدف نظيف سجله مهاجم المنتخب هاري كين في الدقيقة الرابعة من انطلاق المباراة.

وتقام المباراة في دور ربع النهائي من بطولة أمم أوروبا "يورو 2020" على استاد أوليمبيكو في العاصمة الإيطالية روما.

بدا اللاعبون الانجليز مرتاحين منذ بداية المباراة بخلاف اللاعبين الأوكرانيين الذين بدا عليهم فقدان السيطرة على مجريات اللعب.

وهذه هي المرة الأولى التي يلعب فيها منتخب أوكرانيا في مباراة بدور ربع النهائي في بطولة أوروبية

وسيواجه الفائز في مباراة اليوم منتخب الدنمارك في نصف النهائي مساء الأربعاء القادم.

وتأمل انجلترا بالوصول إلى دور نصف النهائي في البطولة للمرة الأولى منذ 25 عاماً.

وكانت الشرطة قد تفحصت مشجعي الفريقين قبيل دخولهم إلى استاد أوليمبيكو للتأكد من حصولهم على نتيجة فحص سلبية لفيروس كورونا أو حصولهم على التطعيم الخاص ضد الفيروس والتأكد من عدم قيام أحد باستغلال الثغرات في قيود السفر الخاصة بكوفيد من أجل التسلل إلى المباراة.

وفي محاولة لمنع انتشار السلالة السريعة الانتشار من فيروس كورونا والمعروفة باسم "دلتا"، فرضت السلطات في روما الحجر الصحي لمدة خمسة أيام على كل شخص يدخل إيطاليا وكان في بريطانيا خلال الأسبوعين الماضيين. وحذرت إيطاليا المشجعين من انجلترا من مغلة محاولة التسلل لحضور المباراة حتى لو كانت بحوزتهم تذاكر لحضورها.

وبحسب التوجيهات الخاصة بالاتحاد الأوروبي لكرة القدم (الويفا)، فإنه يتعين على أي شخص يسافر إلى روما قادماً من المملكة المتحدة أن يثبت أنه عزل نفسه لدى وصوله وأنه أجرى فحصاً للتأكد من خلوه من فيروس كورونا.

ويقول الموقع التابع لوزارة الصحة الإيطالية إن أي شخص يثبت تجاهله للقواعد العامة الخاصة بالحجر الصحي يواجه دفع غرامة تصل إلى 3000 يورو.