يورو 2020: مباراة انجلترا وأوكرانيا تجتذب نحو 21 مليون مشاهد على شاشة بي بي سي

قبل 29 دقيقة

صدر الصورة، Getty Images التعليق على الصورة، جمهور مشجعي المنتخب الإنجليزي تفاعلوا مع الحدث بحماس كبير

اجتذبت مباراة كرة القدم بين إنجلترا وأوكرانيا في دور ربع نهائي كأس الأمم الأوروبية يورو 2020 التي انتهت بفوز انجلترا بأربعة أهداف دون مقابل 20.9 مليون مشاهد على شاشة بي بي سي.

وهذا الرقم جعل المباراة أكبر حدث يبث على الهواء مشاهدة خلال هذا العام بحصة بلغت 81.8 في المائة من جمهور المشاهدين.

وقد سجل هاري كين هدفين، بينما سجل هاري ماغواير وجوردان هندرسون هدفاً لكل منهما، ليتأهل المنتخب الإنجليزي للمرة الأولى منذ 1996 لنصف نهائي البطولة الأوروبية.

كما حصلت المباراة التي اقيمت في العاصمة الإيطالية روما على 5.2 مليون مشاهدة حية على "بي بي سي آي بلاير وموقع الانترنت الخاص بقناة بي بي سي سبورت معاً.

وستواجه انجلترا الدنمارك في مباراة نصف النهائي.

وكانت الدنمارك تغلبت على منتخب جمهورية التشيك بهدفين مقابل هدف، في ربع النهائي، على ملعب "باكو أولمبيك" في أذربيجان.

وإذا فاز المنتخب الإنجليزي في مباراته المقبلة فسيعني ذلك تأهله لأول مرة لنهائي بطولة كبرى منذ كأس العالم في 1966.

وستنطلق المباراة في استاد ويمبلي الأربعاء في تمام الساعة الثامنة مساء بالتوقيت الصيفي لبريطانيا وستواجه إسبانيا أو إيطاليا الفائز في هذه المباراة في نهائي البطولة.

وستبث مباراة إسبانيا مع إيطاليا، والتي تذكّر بنهائي بطولة 2012 التي فاز فيها المنتخب الإسباني بنتيجة أربعة أهداف دون رد، مباشرة على قناة "بي بي سي وان" وعلى "بي بي سي آيبلاير" يوم الثلاثاء ابتداء من الساعة السابعة مساء قبل موعد انطلاق المباراة في تمام الثامنة مساء.

وسيلتقي الفريقان في ملعب ويمبلي في العاصمة البريطانية لندن، بعد إقصائهما كل من المنتخبين السويسري والبلجيكي على الترتيب في ربع النهائي.

تفوق منذ البداية

بدا اللاعبون الانجليز مرتاحين منذ بداية المباراة التي أقيمت في استاد "أوليمبيكو" بمدينة روما بخلاف اللاعبين الأوكرانيين الذين بدا عليهم فقدان السيطرة على مجريات اللعب.

وبعد أربع دقائق فقط على صافرة البداية، افتتح هاري كين التسجيل لمنتخب "الأسود الثلاثة"، بعدما مرر رحيم سترلينغ الكرة إليه، فاستقبلها داخل منطقة الجزاء وسددها في الشباك على يسار مرمى الحارس جورجي بوشان.

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وبعد دقيقة من بداية الشوط الثاني، تمكن هاري ماغواير من مضاعفة النتيجة لإنجلترا، بعدما حول عرضية لوك شاو إلى شباك أوكرانيا.

وما هي إلا أربع دقائق حتى عاد رأس الحربة الإنجليزي كين، ليسجل الهدف الثالث لمنتخب بلاده، بعد عرضية مثالية أخرى لشو، وصلت إليه فوضعها برأسه في منتصف مرمى أوكرانيا.

وفي الدقيقة 63، سجل جوردان هندرسون الهدف الرابع بضربة رأس، إثر ركنية نفذها ماسون ماونت.

وكانت هذه المرة الأولى التي يلعب فيها منتخب أوكرانيا في مباراة بدور ربع النهائي في بطولة أوروبية.

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