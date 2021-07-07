كوبا أمريكا: الأرجنتين تفوز على كولومبيا وتواجه البرازيل في نهائي البطولة

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فاز منتخب الأرجنتين على نظيره الكولومبي بركلات الترجيح، وتأهل إلى المباراة النهائية من بطولة "كوبا أمريكا".

وكان الوقت الأصلي من المباراة، التي جمعت بين الأرجنتين وكولومبيا في برازيليا، انتهى بالتعادل الإيجابي 1-1.

واستطاع الحارس الأرجنتيني صد ثلاث ركلات ترجيحية، بينما سجلت الأرجنتين ثلاث ركلات لتتأهل إلى النهائي أمام البرازيل.

وافتتح الأرجنتيني لوتارو مارتينيز التسجيل بعد ست دقائق على انطلاق المباراة، لكن لويس دياز استطاع أن يسجّل هدف التعادل لكولومبيا في الشوط الثاني.

وانتقل الفريقان مباشرة إلى ركلات الترجيح، دون وقت إضافي، لتفوز الأرجنتين بها 3-2.

وستواجه الأرجنتين البرازيل، التي تستضيف البطولة، يوم السبت في ملعب ماراكانا.

وكان المنتخب البرازيلي قد فاز في مباراة نصف النهائي التي جمعته مع بيرو بهدف نظيف.

وكان من المفترض أن تستضيف الأرجنتين وكولومبيا البطولة، لكن بعد احتجاجات في كولومبيا وارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا في الأرجنتين، انسحب البلدان قبل بداية المسابقة بأسابيع.