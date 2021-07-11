يورو 2020: تتويج إيطاليا بعد فوزها على إنجلترا بركلات الترجيح

قبل 38 دقيقة

صدر الصورة، Marc Atkins التعليق على الصورة، لوك شو بعد تسجيله هدف إنجلترا

فازت إيطاليا ببطولة كأس الأمم الأوروبية بعد فوزها على إنجلترا بركلات الترجيح (3 -2) في المباراة النهائية التي جمعت بينهما على ملعب ويمبلي في لندن.

ولعب الفريقان مباراة صعبة، انتهى وقتيها الأصلي والإضافي بالتعادل الإيجابي (1 - 1)، قبل أن تحسم ركلات الترجيح النتيجة لصالح المنتخب الإيطالي.

وافتتح المنتخب الإنكليزي التسجيل سريعاً في الدقيقة الثانية من المباراة، بواسطة المدافع لوك شو.

وانتهى الشوط الأول بتقدم إنجلترا بهدف مقابل لاشيئ.

صدر الصورة، Paul Ellis - Pool التعليق على الصورة، ليوناردو بونوتشي بعد تسجيله هدف التعادل

وتمكن لاعب خط الوسط، ليوناردو بونوتشي من تسجيل هدف التعادل للمنتخب الإيطالي في الدقيقة 67.

وخاض الفريقان شوطين إضافيين، بعد انتهاء الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل الإيجابي ( 1 -1)، دون أي تعديل في النتيجة.

وأضاع المنتخب الإنكليزي ثلاث ركلات ترجيح متتالية، صدّ الحارس الإيطالي اثنين منها. في المقابل صدّ الحارس الإنكليزي ركلتي ترجيح للاعبين الإيطاليين.

صدر الصورة، Shaun Botterill - UEFA التعليق على الصورة، سبق بداية المباراة عرض موسيقي راقص في ملعب ويمبلي

وبلغت إيطاليا الفائزة باللقب مرة وحيدة عام 1968، المباراة النهائية بعد فوزها على إسبانيا بركلات الترجيح (4 -2)