يورو 2020: إنجلترا تهزم الدنمارك وتواجه إيطاليا في النهائي

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صدر الصورة، Getty Images التعليق على الصورة، هاري كين أحرز هدف الفوز

صعدت إنجلترا إلى نهائي بطولة أمم أوروبا لكرة القدم "يورو 2020"، بعد فوزها على الدنمارك 2-1.

وسجل هاري كين هدفا قاتلا في الوقت الإضافي، بعد انتهاء وقت المباراة الأصلي بالتعادل بهدف لكل فريق.

ويعد هذا أول نهائي دولي كبير في كرة القدم تصل إليه إنجلترا منذ فوزها بكأس العالم عام 1966.

وسبق للمنتخب الإنجليزي الوصول لنصف نهائي بطولة أوروبا مرتين عامي 1968 و1996، ولكنه فشل في الوصول للنهائي الأوروبي.

وكانت المباراة أمام منتخب الدنمارك على ملعب ويمبلي صعبة على الفريق الإنجليزي، خاصة بعد تقدم الدنمارك بهدف مباغت في الدقيقة 30، بتسديدة قوية من ركلة حرة سددها ميكل دامسغارد.

وسريعا أدرك الإنجليز التعادل في الدقيقة 39، بنيران صديقة من المدافع سيمون كير، الذي أحرز هدفا بالخطأ في مرماه، من تمريرة عرضية من اللاعب الإنجليزي بوكايو ساكا.

وانتهى وقت المباراة الأصلي بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

وفي الشوط الإضافي الأول، احتسب الحكم ركلة جزاء للاعب إنجلترا رحيم سترلينغ، بعد سقوطه في منطقة الجزاء. وسددها هاري كين، لكن تألق الحارس الدنماركي كاسبر شمايكل، وأنقذها ببراعة، قبل أن يتابع كين الكرة ويسكنها الشباك.

وبهذه النتيجة سوف تقابل إنجلترا منتخب إيطاليا القوي يوم الأحد المقبل، في نهائي مثير ليورو 2020.