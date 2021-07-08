يورو 2020: ما يقرب من 24 مليون مشاهد تابعوا مباراة انجلترا والدنمارك

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صدر الصورة، Reuters التعليق على الصورة، فيل فودين يهنئ هاري كين بعد هدفه الحاسم في شباك الدنمارك

تابع ما يقرب من 24 مليون مشاهد فوز انجلترا التاريخي على الدنمارك، في بطولة أوروبا 2020 يوم الأربعاء وذلك عبر قناتي "أي تي في" و"أي تي في بلس وان" ITV و ITV + 1 البريطانيتين.

ووفقًا للأرقام المسائية، فإن نصف النهائي الذي أقيم على ملعب ويمبلي في لندن جلب بلغ متوسطه 23.86 مليون مشاهد عبر القناتين.

واجتذبت الدقائق الخمس الأخيرة من المباراة ذروة جمهور بلغ 25.71 مليون - بزيادة تقترب من 5 ملايين مقارنة بذروة الجمهور المسجل خلال مباراة الأحد ضد أوكرانيا.

كانت المباراة أكثر الأحداث غير الإخبارية مشاهدة، منذ أن أطاحت كرواتيا بإنجلترا من كأس العالم عام 2018.

بلغ عدد مشاهدي تلك المباراة قرابة 24.3 مليون في 11 يونيو/ حزيران 2018، وبلغت ذروة المشاهدة 26.5 مليون في تغطية قناة ITV.

واجتذب فوز إنجلترا على أوكرانيا 4-0 يوم الأحد ذروة مشاهدي التلفزيون وبلغ 20.9 مليون، ما يجعله الحدث التلفزيوني المباشر الأكثر مشاهدة لهذا العام حتى ذلك الوقت.

وكان الحدث الأكثر مشاهدة في السنوات الأخيرة هو إعلان رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون في مايو/ أيار عام 2020 عن فيروس كورونا، والذي شاهده 27.49 مليون مشاهد عبر ست قنوات مختلفة.

وسيتم بث مباراة نهائي بطولة أوروبا يوم الأحد على كل من BBC One و ITV، ويمكن أن يحطم الرقم القياسي للمشاهدة الذي سجل 32.3 مليون، الذين شاهدوا فوز إنجلترا بنهائي كأس العالم في عام 1966.

وقد يرتفع الجمهور الرسمي لمباراة الأربعاء، عندما يؤخذ في الاعتبار أولئك الذين شاهدوها عبر خدمة المشاهدة عند الطلب في ITV.

صدر الصورة، PA Media التعليق على الصورة، كان الممثلان ديفيد باديل وفرانك سكينر من بين الجماهير في ملعب ويمبلي

وأسعد لاعبو انجلترا الجماهير يوم الأربعاء بعد فوزهم على الدنمارك، بهدفين مقابل هدف بعد وقت إضافي.